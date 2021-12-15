Хакеры впервые за три года украли деньги банка с его корсчета в российском ЦБ

Хакерская группировка MoneyTaker смогла успешно атаковать российский банк через его рабочее место в ЦБ. До этого подобная атака была в 2018 году. У банка не из первой сотни смогли украсть более полумиллиарда рублей, выяснил РБК.

В начале 2021 года хакеры после трехлетнего перерыва смогли украсть денежные средства одного из российских банков через атаку на автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР). Об этом говорится в отчете компании Group-IB об угрозах безопасности финансового сектора «Большой куш: угрозы для финансовых организаций». С помощью АРМ проводятся межбанковские денежные переводы с корреспондентского счета, открытого в ЦБ.

«После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР», - говорится в отчете. В прошлый раз MoneyTaker успешно атаковала по такой схеме ПИР Банк. Инцидент произошел летом 2018 года, тогда злоумышленникам удалось украсть с корсчета в Банке России более 58 млн руб., сообщал «Коммерсантъ». В октябре 2018 года ЦБ отозвал лицензию у этого банка.

Название банка и сумму похищенных средств Group-IB не называет. По словам источника РБК, близкого к ЦБ, хакеры таким образом смогли украсть более полумиллиарда рублей. Другой источник на рынке кибербезопасности отметил, что пострадал действующий «не очень крупный банк». Еще один собеседник знает, что это был маленький банк не из первой сотни. ЦБ известно об этом инциденте, сказал РБК представитель регулятора: «По итогам разбора его причин до участников информационного обмена доведен соответствующий информационный бюллетень ФинЦЕРТ». По данным РБК, бюллетень был разослан в апреле 2021 года.

Как хакеры смогли похитить средства

* «Атака началась в июне 2020 года через компрометацию аффилированной с банком компании. Предположительно, они начали с физического устройства, установленного в аффилированной сети», - говорится в отчете Group-IB.

* Затем хакеры смогли получить доступ к сети банка - на это им понадобилось около месяца. Еще полгода они исследовали сеть с помощью программного обеспечения для хранения учетных данных проверки клиента, удаленного доступа и т.д.

* Финальная стадия атаки началась в январе 2021 года. В результате хакеры получили доступ к системе межбанковских переводов, которые проводятся через АРМ КБР, а также смогли украсть цифровые ключи для подписания платежей, проходящих через ЦБ. Как объясняет собеседник РБК в одном из банков, при получении доступа к АРМ КБР в нем можно сформировать платежное поручение и отправить с корсчета деньги на свои счета. «[Хакеры] вручную скопировали поддельные подписанные платежи в специальную папку в системе АРМ КБР», - отмечается в отчете Group-IB.