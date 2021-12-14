100 погибших за 11 месяцев. Как в 2021-м падали российские самолеты и вертолеты

Михаил Жирохов / Деловая столица

В уходящем году первое место по количеству авиационных катастроф и аварий в мировом антирейтинге уверенно занимает Российская Федерация.

Причем количество катастроф не связано с тем, что там стали больше летать. Речь идет исключительно о системном кризисе, который усугубляется в российской авиационной сфере с момента развала Советского Союза. Действительно, из 250 советских авиапредприятий, которые находились на территории бывшей РСФСР и занимались разработкой и производством самолетов и вертолетов, остались пара десятков, да и те еле сводят концы с концами.

Как итог, в сфере гражданской авиации все ограничивается концептами, прототипами и опытными образцами. А в военной - очередными вариациями конструкций советских самолетов МиГ-29 и Су-27 и вертолетов Ми-8 и Ми-24. А единственный по-настоящему прорывной проект Су-57 - плотно застрял на этапе предсерийных образцов и государственных испытаний, серийное производство постоянно откладывается на неопределенное время.

Системный кризис в авиационной отрасли приводит к постоянным отказам техники, зачастую с человеческими жертвами. За 11 месяцев нынешнего года в России произошла 31 авиакатастрофа гражданских и военных самолетов - погибло более 100 человек. Остановимся подробнее на самых вопиющих случаях.

Итак, 23 марта потерпел катастрофу на земле Ту-22М3 из-за нештатного срабатывания катапультных установок. Три летчика погибли. 14 августа в турецкой провинции Кахраманмараш потерпел крушение гидросамолет Бе-200 из состава самолетной группы МЧС и МО России, которая выполняла тушение лесных пожаров. Погиб полковник - ас палубной авиации Евгений Кузнецов.

В гражданской авиации наиболее заметной стала катастрофа единственного прототипа легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который загорелся и упал в полутора километрах от аэродрома Кубинка 17 августа. Произошло это во время подготовки для показательных полетов перед высшим руководством страны на форуме "Армия-2021". Кстати, конструкторы знали, что самолет не доведен до ума, и поэтому по плану полеты должны были совершаться вблизи аэродрома, чтобы в случае непредвиденной ситуации в воздухе экипаж имел возможность совершить аварийную посадку. Не помогло - в воздухе загорелся правый двигатель, и весь самолет сгорел очень быстро. В катастрофе погибли летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Причина фатальной аварии Ил-112В - типична для российской авиационной промышленности. Ввиду невозможности покупать двигатели украинского производства россияне попытались сделать копию, которая оказалась намного хуже оригинала.

Самолетов L-410 Turbolet за год упало четыре штуки, погибло 28 человек - в основном парашютисты. Последний случай произошел 10 октября в Татарстане, когда в упавшем самолете, принадлежавшем Мензелинскому аэроклубу, погибло 16 человек. Стоит сказать, что машина эксплуатировалась 34 года. Однако и это не рекорд - упавший 3 ноября в Иркутске при заходе на посадку Ан-12 (погибли 7 человек) эксплуатировался с 1953 г.! Машинам этого типа уже давно запрещены полеты в небе Европы и летают они только в бывшем СССР и Африке, так как заменить их по сути нечем.

Техника российского производства массово падает по всему миру. Яркий пример - события 8 декабря, когда в Индии разбился вертолет Ми-17В-5, на борту которого находилось 14 человек, в том числе начальник генерального штаба вооруженных сил страны генерал Бипин Рават, его жена, помощник министра обороны, телохранители и пилоты. Генерал Рават находится в госпитале в критическом состоянии. Ирония судьбы состоит в том, что именно он был основным лоббистом закупок российской авиационной техники для нужд ВВС Индии. Вертолет был выпущен на Казанском вертолетном заводе в 2012 г., то есть отлетал всего ничего.

А буквально на следующий день стало известно о том, что в Перу был найден пропавший 7 декабря во время очередного вылета военно-транспортный вертолет Ми-171Ш ВВС страны. Все пять военнослужащих, которые находились на борту, погибли. Судя по заводскому номеру, вертолет тоже был совсем не старый.

Подводя итог, можно сказать, что российская авиапромышленность переживает печальные времена - в конструкторских бюро произошел существенный разрыв поколений и проектировать что-то новое просто некому. Мало того, ориентация на иностранные комплектующие и разрыв отношений с Украиной привела к тому, что нынче проектировать новые самолеты просто невозможно - нет двигателей, нет основных компонентов.