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Парламент Молдовы ратифицировал поправки в соглашение о свободной торговле с Украиной
13:27 07.12.2021 |
Парламент Молдовы ратифицировал 6 декабря протокол о внесении изменений в соглашение о свободной торговле между Молдовой и Украиной.
Об этом пишет Newsmaker, сообщает "Европейская правда".
В парламенте отметили, что предлагаемые поправки облегчат доступ инвесторов и бизнеса к преимуществам существующих преференциальных договоренностей между Молдовой, Евросоюзом и Украиной.
Согласно поправкам, производители из Украины смогут импортировать в Молдову сырье и компоненты для их переработки, а затем экспортировать конечную продукцию в страны ЕС.
При этом товары получат сертификаты о молдавском происхождении, и для этого не нужно будет платить пошлины, согласно существующему льготному режиму.
Протокол об изменении соглашения о свободной торговле между Молдовой и Украиной в конце августа подписали премьер-министры обеих стран - Наталья Гаврилица и Денис Шмыгаль.
Они ранее отметили, что обновленное соглашение "будет способствовать инвестициям и побудит бизнес-среду в полной мере использовать существующий торговый режим с ЕС".
Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина уже заключила такой же договор с Грузией, и теперь все "Ассоциированное трио" сможет создать единую систему для торговли с Евросоюзом.
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