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Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер", чтобы разместить их на западном и южном направлениях
08:52 15.11.2021 |
Беларусь хотела бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявляет самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко.
"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия - ИФ), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
Лукашенко также напомнил, что на учениях "Запад-2021" были произведены пуски ракет. "Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ", - добавил он.
Белорусскую армию он охарактеризовал как "хорошую", "подготовленную" и "неплохо вооруженную", а также предположил, как на территории Беларуси могли бы развиваться военные действия.
"У нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле", - заявил Лукашенко.
"Ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси - мы к этому готовы", - добавил он.
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