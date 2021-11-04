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Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета
11:05 04.11.2021 |
Как минимум четыре из более чем десятка компаний, которые в последние три года арендовали офисы в башне "Федерация" в Москве-Cити и занимались обналичиванием криптовалюты, проводили сделки, связанными с отмыванием денег, которые были получены хакерами путем вымогательства, утверждает американское издание Bloomberg в среду, 3 ноября.
Одна из ни х- Suex OTC располагается на 31-м этаже. С 2018 года эта компания, по данным издания, обработала не менее 160 миллионов долларов в биткоинах из незаконных и высокорисковых источников. На эти сделки приходится 40% известного бизнеса компании. В конце сентября текущего года Минфин США ввел санкции против Suex OTC, объяснив это тем, что она "содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства".
Деньги хакеров и торговых площадок в даркнете
На 22-м этаже находится компания EggChange, против которой как утверждает Bloomberg со ссылкой на свои источники, в США и Европе ведется расследование по подозрению в отмывании денег. Крупнейшая в мире торговая площадка криптовалюты Binance ранее сообщала, что через EggChange и CashBank, офис которой тоже находится в "Федерации", идут "незаконные финансовые потоки".
Еще одна компания Buy-bitcoin.pro, которая тоже арендует офис в этой высотке, по данным агентства, обработала сотни тысяч долларов вымогателей и других незаконных операторов, в том числе связанных с Hydra - крупнейшей торговой площадкой даркнета в России, на которой продают наркотики.
Как утверждает Bloomberg, в деловом районе Москва-Cити располагалось не менее 50 компаний, конвертирующих в наличные криптовалюту, часть которой была получена от незаконной деятельности.
Издание приводит данные Министерства финансов США, согласно которым хакеры, находящиеся в России или Восточной Европе, в нынешнем году получили 590 миллионов долларов с помощью атак на американские школы, предприятия, государственные учреждения и поставщиков медицинских услуг. По данным ведомства, это на 42 процента больше, чем за весь 2020 год.
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