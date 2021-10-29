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Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17 - СМИ
08:15 29.10.2021 |
Россия пытается запугать адвокатов родственников погибших в авиакатастрофе сбитого над Донбассом самолета рейса MH17, нидерландские стражи порядка предложили им защиту.
Об этом пишет издание RTL Nieuws, сообщает "Европейская правда".
По данным издания, в последние месяцы участились инциденты, в ходе которых адвокатов преследовали, среди прочего, в их частных домах. По всей вероятности, это связано с правом выступить в суде, которое родственники получили во время судебного слушания по делу MH17 в прошлом месяце.
Адвокаты родственников также стали активнее. Обычно эти юристы не играют ведущей роли в зале суда. Там, в первую очередь, выступают прокуратура и адвокаты единственного подозреваемого, который представлен.
В начале сентября процесс возобновился с правом выступления родственников. В течение почти трех недель им разрешалось объяснять суду, что для них означала крушение рейса MH17. Им помогала группа юристов, объединенных в так называемую команду правовой помощи (RBT). Эти адвокаты уже много лет принимают участие в уголовном деле и имеют доступ к материалам, предоставленным прокуратурой. Дело на сегодняшний день насчитывает более 60 000 страниц.
Восемь членов RBT были приглашены к Национальному координатору по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) 22 сентября. Во время большой презентации NCTV заявил, что Россия разными способами пыталась помешать и запугать адвокатов. Затем NCTV предложил включить юристов в программу защиты.
Некоторые юристы рассказали о подозрительных инцидентах, произошедших в последнее время. По крайней мере, двое из них заметили, что за ними следили до дома после судебного заседания в Схипхоле, где проходит суд над MH17. Еще один юрист увидел возле своего дома двух подозрительных мужчин в солнечных очках. В общей сложности NCTV было сообщено о четырех инцидентах.
Правоохранители заявили, что не ожидают физического насилия в отношении адвокатов. Юристы не комментировали ситуацию в разговоре с журналистами.
Напомним, следующий блок слушаний по делу MH17 должен начаться 1 ноября. Родственники погибших продолжат выступать в суде. Всего слово в суде получат 93 родственника.
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