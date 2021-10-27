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Молдова закупает еще миллион кубометров газа у Нидерландов
09:13 27.10.2021 |
Молдова заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у нидерландской компании Vitol. Об этом сообщила во вторник, 26 октября, пресс-служба агентства публичной собственности при правительстве республики.
"Один из трех крупнейших поставщиков нефтепродуктов в мире, нидерландская компания Vitol, выиграла объявленный Energocom тендер по закупке одного миллиона кубометров природного газа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Согласно контракту, компания должна доставить газ в Молдову 27 октября. Цена газа не разглашается. Накануне молдавская компания Energocom также приобрела миллион кубометров газа у польской PGNiG. Как отмечает правительство в Кишиневе, это "первая в истории Молдовы закупка газа у альтернативных источников".
Молдова продолжает переговоры с "Газпромом"
Тем временем власти в Кишиневе продолжат на этой неделе переговоры с "Газпромом" и попросят предоставить им "справедливую" цену, заявил в понедельник вице-премьер Андрей Спыну.
23 октября "Газпром" сообщил, что может полностью отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. По словам официального представителя российского энергетического гиганта Сергея Куприянова, долг Кишинева за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности увеличивается до 709 миллионов.
Днем ранее безрезультатно завершились двухдневные российско-молдавские переговоры, состоявшиеся у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Согласно сообщениям СМИ, Россия предложила Молдове скидку в 25 процентов, но молдавская сторона настаивала на 50 процентах, ссылаясь на нехватку средств. В тот же день парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране по причине дефицита газа. Он действует с 22 октября по 20 ноября.
Срок газового контракта истек 30 сентября
По словам Андрея Спыну, предложения, сделанные "Газпромом" во время переговоров, невыгодны для его страны. "Республика Молдова не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем все другие государства в регионе", - написал Спыну в соцсетях.
Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в три раза дороже, чем в начале года, когда газ для страны стоил около 250 долларов за тысячу кубометров.
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