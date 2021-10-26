Финансовые новости
- |
- 26.10.21
- |
- 00:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Уголовное дело по факту узурпации власти впервые возбуждено в Молдове
21:49 25.10.2021 |
Прокуратура Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) впервые возбудила уголовное дело по факту узурпации власти в апреле 2021 года.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, в основу дела положен факт назначения тогдашним парламентским большинством - Партией социалистов и партией "Шор" - судьи Конституционного суда (КС).
Прокуроры считают, что тогда была незаконно отстранена председатель КС Домника Маноле, а Борис Лупашку назначен вместо нее судьей КС. Согласно материалам следствия, эти факты следует рассматривать не просто как нарушение закона - речь идет об "узурпации должности судьи КС, а также узурпации власти в стране".
23 апреля депутаты тогдашнего большинства отменили указ о назначении Маноле судьей КС и назначили на этот пост Лупашку. Сутки спустя депутаты оппозиционной тогда партии "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко и Вирджилиу Пысларюк обратились в Генпрокуратуру, потребовав расследовать попытку узурпации власти. Тогдашний генпрокурор Александр Стояногло отказался возбуждать уголовное дело по описываемым событиям, но теперь прокуроры решили вернуться к этому делу.
Через несколько дней Лупашку сам отказался от должности члена Конституционного суда, а КС признал неконституционным решение парламентского большинства об отзыве с должности судьи Маноле.
После этого Конституционный суд принял ряд решений, которые привели к досрочным выборам, на которых убедительную победу одержала партия PAS, получив всю власть в стране.
В начале октября генеральный прокурор Стояногло был отстранен от должности. В его отношении возбуждены уголовные дела по пяти статьям обвинения: злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, пассивная коррупция, дача ложных показаний, извлечение выгоды из влияния. Решением суда он помещен под домашний арест на 30 суток.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Кулик о том, почему у Зеленского до сих пор не уволили Тарана и еще нескольких министров
|Зачем Левочкина сватают на место Кравчука в ТКГ по Донбассу
|Министерство обороны возглавит Резников, - Бутусов
|Позитив недели. Британия продаст нам ракеты Brimstone
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Президент Турции отказался от намерения выслать послов западных стран
|Уголовное дело по факту узурпации власти впервые возбуждено в Молдове
|9 стран ЕС выступили против реформы энергорынка на фоне скачка цен на энергоносители
|НАТО опубликовало первую стратегию в области ИИ
|Турецкая лира обвалилась до нового минимума после угроз Эрдогана выслать послов 10 стран Запада
|Еврокомиссия предоставила Украине транш макрофина на 600 млн евро
Это интересно
|SpaceX провела первые статические огневые испытания вакуумного двигателя на прототипе Starship SN20
|Люксембург первым в Европе легализует выращивание и потребление каннабиса
|Электромобили и гибриды заняли пятую часть европейского рынка новых авто в III квартале
|«Новая почта» предупреждает о мошенниках, которые прикрываются именем компании
|Первая коммерческая орбитальная станция будет создана к 2027г - Lockheed Martin
|Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину
|Илон Маск построит в Лас-Вегасе автомобильное «метро» с полусотней станций