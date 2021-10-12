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Информация об агентстве
РФ похитила проект вакцины AstraZeneca для разработки своего «Спутника V» - СМИ
16:27 11.10.2021 |
Британские спецслужбы сообщили правительству о том, что российский агент похитил формулу коронавирусной вакцины, разработанной компанией AstraZeneca, в РФ якобы использовали ее при разработке препарата "Спутник V".
Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Sun, которую цитируют ряд британских СМИ.
Британские спецслужбы утверждают, что имеют доказательства того, что РФ похитила проект вакцины. Отмечается, что данные были похищены иностранным агентом лично.
В сентябре 2020 году Россия опубликовала результаты двух ранних клинических испытаний, которые свидетельствуют о том, что вакцина "Спутник V" является безопасной и эффективной.
Вакцина российского производства использует технологию, подобную вакцины AstraZeneca, причем обе используют ослабленную форму аденовируса.
Хотя эти утверждения поступают из анонимных источников, цитируемых в средствах массовой информации, британское правительство неоднократно заявляло о том, что Россия по крайней мере пыталась сломать тех, кто производит вакцины в Британии.
Покойный министр по вопросам безопасности Джеймс Брокеншир публично заявил, что страна "на 95% уверена" в попытке взлома.
В британском правительстве пока не комментируют информацию о похищении формулы вакцины.
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