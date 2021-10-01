Бывший президент Грузии Саакашвили задержан, сообщил премьер страны

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму, сообщил на брифинге премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Наши правоохранительные органы на высшем уровне провели мероприятие по задержанию Михаила Саакашвили. Они имели предварительную информацию о его передвижениях, начиная с Украины в направление Грузии, и этот процесс был под полным контролем", - сказал Гарибашвили.

Грузинские правоохранители выбрали для ареста Саакашвили время и место "для исключения препятствующих факторов", отметил премьер.

По его данным, "в настоящее время бывший президент находится в пенитенциарном учреждении".

Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

В МВД Грузии ранее сообщили, что не располагают информацией о нахождении бывшего президента на грузинской территории.

При этом представители властей заявили, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет его по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.