Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы телеканала RT - в противном случае видеохостингу может грозить блокировка в России. Накануне стало известно, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT.

В сообщении Роскомнадзора говорится, что ведомство направило в Google письмо "с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", принадлежащих российскому СМИ Russia Today".

В письме Роскомнадзора сказано, что действия администрации Google якобы нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", - цитирует сообщение Интерфакс.

Кроме того, Роскомнадзор напомнил о штрафах за "игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети", включая "цензуру российских СМИ". Они могут достигать 1 млн рублей, а при повторном отказе от выполнения требований - 3 млн рублей.

За что удалили

YouTube удалил два немецких канала RT - RT DE, вещающий на YouTube с 2014 года, и DFP, созданный в качестве альтернативы, когда RT DE получил предупреждение от сервиса - во вторник, 28 сентября. Основание - информация о коронавирусе, которую в Google сочли ложной, и попытка обойти ограничения, используя другой канал.

Как написала в "Твиттере" главный редактор RT Маргарита Симоньян, оба канала удалили без возможности восстановления. RT - российский телеканал, получающий государственное финансирование.

Симоньян также писала, что "очень ждет" запрета немецких СМИ в ответ на блокировку каналов RT.

Как говорится в сообщении на немецком языке на сайте RT DE, 21 сентября канал получил предупреждение от YouTube за нарушение правил сервиса и лишился из-за этого на неделю возможности публиковать видеоконтент.

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции Covid-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео", - заявили РИА Новости в пресс-службе Google.

"Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал. В результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - объяснили в компании причину, по которой YouTube удалил каналы без возможности их восстановления.

"Они сочли "попыткой обойти ограничения" приглашение нами нашей же аудитории на второй наш канал, пока первый отбывал "наказание" за надуманные "нарушения норм сообщества" - за то, что мы дали в эфир интервью скептиков по коронамерам", - сказала РИА Новости Симоньян.

Она добавила, что RT и ранее "приглашал свою аудиторию" на резервный канал. "Но именно сегодня они приняли решение удалить оба канала. В это же самое время на YouTube спокойно вещают антипрививочники, террористы и фашисты всех мастей", - утверждает главный редактор RT.

Руководитель RT DE Динара Токтосунова заявила, что их YouTube-канал был "в пятерке лидеров по просмотрам в YouTube среди немецкоязычных СМИ категории "Новости и политика", по данным Tubular".

Проблемы с немецким

В августе стало известно, что медиарегулятор Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны из-за того, что телеканал якобы не соответствует необходимым техническим критериям.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова после этого обвинила власти ФРГ в давлении на Люксембург: "Решение не имеет прецедентов в практике деятельности органа. Это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".

20 августа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что Германия не оказывала давления на Люксембург. "Что касается RT, Германия никакого давления на Люксембург не оказывала и на принимаемые там решения, в Германии ни федеральное правительство, ни земельные правительства такими вопросами не занимаются", - цитировало канцлера РИА Новости.

Сейчас после скандала с блокировкой немецких YouTube-каналов RT МИД России заявил, что направит обращения к профильным российским ведомствам с предложением о выработке "ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны". МИД назвал это "единственно возможным способом" повлиять на ситуацию.

Кроме того, российское дипломатическое ведомство решило обратиться к "компетентным ведомствам" с предложением принять ответные меры в отношении YouTube.