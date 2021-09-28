Белорусы предпочитают нейтралитет. Лукашенко противоречит соцопросам?

На акции протеста в Минске против интеграции с Россией, декабрь 2019 года

Институт социологии НАН Беларуси презентовал результаты репрезентативного опроса, где поровну распределяются сторонники интеграции с Россией и ЕС, а доминируют противники вхождения страны в блоки и союзы. Социологи этого государственного научного учреждения опросили 2110 респондентов в апреле 2021 года, результаты представили в сентябре.

Директор Института Николай Мысливец 21 сентября сообщил, что при ответе на вопрос "Какой вы хотели бы видеть Беларусь на международной арене через 5-10 лет?" ответы респондентов поровну распределились между сторонниками членства страны в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (по 13,7 процентов). При этом более четверти опрошенных (26,7 процентов) высказались за то, чтобы Беларусь оставалась "государством, сохраняющим нейтралитет и не входящим ни в какие союзы и блоки".

В действующей конституции сказано: "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным". Но Александр Лукашенко в августе 2021 года, ссылаясь на результаты обсуждения этой темы на Всебелорусском народном собрании, высказался за исключение из текста Конституции РБ стремления к нейтральности. По его словам, нейтралитета нет фактически, "поэтому тут два варианта: или мы определяем в конституции, что мы не нейтральны, либо вообще туда ничего не записываем". Предполагается, что конституционный референдум пройдет в начале 2022 года, но точная дата и выносимый на плебисцит текст новой конституции неизвестны.

Социологи государственного Институт социологии НАН Беларуси свой опрос проводили до высказывания Лукашенко об отказе от нейтралитета. Впрочем, Николай Мысливец подчеркивает сложность геополитического выбора тем, что "примерно треть опрошенных не смогли однозначно ответить, обозначить свою позицию" и это, по его словам, "нормально, потому что реалии, которые мы все наблюдаем - достаточно непростые для восприятия".

Белорусы отказываются от геополитического выбора

Опрошенные DW эксперты - социологи и политологи - признали общий вывод о доминировании позиции за нейтральность Беларуси соответствующим многолетним тенденциям, но отметили сам факт публичной презентации результатов соцопроса - обычно Институт социологии этого не делает. Также отмечается, что Беларусь уже является членом ЕАЭС, но даже не подавала заявку на вступление в ЕС - так что респондентам предлагается неравноценный выбор.

Экс-директор Института социологии НАН Беларуси, а теперь программный директор образовательной инициативы "Беларуская Акадэмія", старший эксперт "Центра новых идей" Геннадий Коршунов в интервью DW сказал, что "специфичность некоторого отказа белорусов от геополитического выбора социологами отмечалась достаточно давно - лет 10 минимум". По его словам, весь 2020 год показал, что такой выбор сейчас белорусы делать не хотят: "На всех этих протестных маршах не было ни проевропейских, ни пророссийских флагов. Я считаю, что это один из таких ярких показателей нарастания субъектности белорусов, коллективной субъектности, если угодно - национальной субъектности, желания самостоятельно решать свою судьбу".

Социолог из Варшавского университета Андрей Вардомацкий отметил, что "это давно тривиальный факт и нет смысла поднимать вокруг него шумиху" - разные соцопросы давно фиксируют "ориентацию на не-вхождение" Беларуси в те или иные интеграционные образования. Эксперт подчеркивает, что получаемые цифры зависят от формулировки вопроса, а также от актуальной повестки дня, вызывающей порой флуктуацию. "Чтобы понять длинную динамику процесса, нужно делать усреднение на длительных отрезках времени - длиною год, например", - советует Вардомацкий в интервью DW.

Соцопрос как возможный аргумент в споре с Россией

Политолог Вадим Можейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS, Вильнюс) в интервью DW обратил внимание, что результаты данного соцопроса "несколько противоречат тому, что заявлялось о конституционной реформе и об идее убрать из конституции тезис о нейтралитете". По его словам, эти результаты показывают, что белорусы в общем довольны нейтралитетом - и идея, что "мы должны быть ближе к России и евразийским структурам, никак из этих опросов не следует".

Можейко также не исключает, что этот соцопрос станет аргументом на белорусско-российских переговорах, лишний раз подтверждающим, что "понимаете, мы были не против интегрироваться, но вот общество как-то не очень хочет, и поэтому надо как-то осторожней, медленней, через годик".

Политолог Арсений Сивицкий, директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований в интервью DW констатировал, что "значительная часть общества белорусского воспринимает именно модель нейтралитета как наиболее подходящую для Беларуси". По его словам, "квазинейтральный статус" уже давал Беларуси в прошлом определенные дивиденды: это и отмена санкций, и превращение Беларуси в площадку диалога для разрешения конфликта на востоке Украины, нормализация отношений с западными странами, интерес со стороны других региональных и глобальных игроков - прежде всего Китая.

"В целом мировоззрение белорусов, одной из ценностей которого является мир без конфликтов, вероятно также репрезентируется в подобной статистике", - считает эксперт.