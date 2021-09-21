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ЕСПЧ признал ответственность России за отравление Александра Литвиненко
12:43 21.09.2021 |
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал ответственность российских властей за отравление в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Его вдове ЕСПЧ присудил компенсацию в 100 тысяч евро.
Как говорится в решении суда, Россия ответственна за отравление Литвиненко радиоактивным полонием на территории Великобритании в 2006 году.
Суд постановил, что Россия не провела эффективного расследования дела и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства.
ЕСПЧ предписал России выплатить более 100 тысяч евро компенсации его супруге Марии Картер (ранее Марина Литвиненко).
Смерть Литвиненко
Александр Литвиненко умер в больнице Университетского колледжа Лондона 23 ноября 2006 года в возрасте 43 лет. Его смерть повлекла за собой охлаждение отношений между Москвой и Лондоном.
Литвиненко проработал почти 10 лет в советском КГБ, а затем в российской ФСБ, где дослужился до чина подполковника. Однако он стал критиком российских властей и в 2000 году бежал в Великобританию, опасаясь за свою безопасность. Незадолго до смерти он получил британское гражданство.
Он был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, когда принял его дозу с чаем в баре лондонского отеля "Миллениум" 1 ноября 2006 года. Как заявил возглавлявший общественное дознание сэр Роберт Оуэн, "он сделал это не случайно и не с целью совершить самоубийство. Он был преднамеренно отравлен".
Дознание пришло к выводу, что непосредственными исполнителями убийства Литвиненко были бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун. "Они, вероятно, действовали под руководством ФСБ и с одобрения главы этой организации Николая Патрушева и президента России Путина", - говорится в материалах дознания. Российские власти, а также Луговой и Ковтун всегда отрицали свою причастность к смерти Литвиненко.
В прошлом году вдова Литвиненко Марина подала в Европейский суд по правам человека иск против России, требуя выплатить компенсацию 3,5 млн евро за его убийство.
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