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Торговый оборот между Узбекистаном и Украиной растет
11:12 06.09.2021 |
В эксклюзивном интервью информагентству «Интерфакс-Украина» чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Украине Алишер Курманов отметил позитивную динамику торговли между двумя странами.
«Мы наблюдаем поэтапный рост показателей товарооборота между нашими странами. Несмотря на вызовы пандемии в прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился на 16% по данным узбекской стороны и на 30% по данным украинских статистических органов. В цифровом выражении эта сумма составляет $439,4 млн в 2020 году и $230,9 млн. по итогам первых 5 месяцев 2021 года», - отметил посол.
Данную активизацию Курманов объясняет совокупностью факторов, формированию которых способствовали экономическая либерализация, проводимая в Узбекистане, ускоренное развитие промышленного и аграрного секторов, активизация предпринимательства. С другой стороны, украинские предприниматели и потребители стали все больше и больше приобретать продукцию узбекского производства. В частности, большим спросом в Вашей стране пользуется продукция сельского хозяйства, текстильные изделия, электроника, автомашины, продукты нефте- и агрохимии и т.д.
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