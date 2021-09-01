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Власти Грузии отказались от транша финансовой помощи ЕС
08:32 01.09.2021 |
Правительство Грузии отказалось от очередного транша финансовой помощи Европейского Союза. Об этом во вторник, 31 августа, заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, объяснив этот шаг отсутствием необходимости в получении такой помощи в связи с экономическим ростом последнего времени.
Главной причиной отказа от второго транша европейской помощи глава правительства назвал стремление Тбилиси сократить внешний долг.
Как пишет издание "Грузия онлайн", речь идет о программе помощи на сумму 75 млн евро, получение которой оказалось под угрозой после того, как правящая партия "Грузинская мечта" отказалась от своих обязательств в рамках соглашения с оппозицией, достигнутого по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля, выполнение которого было одним из условий получения финансовой помощи.
Между тем, некоторые наблюдатели полагают, что формальный отказ от финансирования - это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Так, по мнению эксперта по экономическим вопросам Георгия Хухашвили, слова которого приводит "Грузия онлайн", в правительстве "делают вид, будто это не ЕС отказался от финансирования, а они сами отказались от денег".
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