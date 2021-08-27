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Взрывы складов с боеприпасами на юге Казахстана - что известно
10:58 27.08.2021 |
После серии взрывов на складах с боеприпасами в Казахстане вблизи города Тараз погибли пятеро военных, более 90 человек обратились за медицинской помощью, из них 28 человек госпитализированы. Жители близлежащих сел эвакуированы. Власти не исключают умышленного поджога.
По данным МЧС республики, на складе, где произошёл взрыв, хранилось 500 тонн тротила.
При ликвидации последствий происшествия погибли пятеро военнослужащих: военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор, служащий военизированной охраны и начальник пожарной команды. Еще несколько человек, по данным минобороны Казахстана, пока не выходят на связь.
Как сообщил изданию Orda.kz заместитель главного врача горбольницы №1 Тараза Сакен Жумашев, к ним поступило 93 человека (10 из них - гражданские).
"Пятеро из 28 госпитализированных находятся в реанимации: двое в тяжёлом, но стабильном состоянии. В реанимации находятся трое военных и двое пожарных", - цитирует его издание.
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев планирует подать в отставку после случившегося. "Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства", - сказал Ермекбаев журналистам. По словам министра, он принял это решение, как только услышал об инциденте.
В пресс-службе минобороны Казахстана сообщили Интерфаксу сообщили, что министр "в настоящее время переживает за последствия ликвидации, для него важно устранить все последствия". Там добавили, что "после он готов подать в отставку".
Первый взрыв произошел вечером, около 19 часов по местному времени, в войсковой части №28349 (инженерно-саперная бригада) в Жамбылской области. Всего на складе произошло как минимум шесть (по другим данным - не менее десяти) взрывов боеприпасов, после чего возник пожар.
В минобороны Казахстана заявили, что на складе хранились только инженерные снаряды, взрывы которых не вызывают разлета осколков на большое (свыше 3 километров) расстояние, а длительный пожар связали с горением тротила.
Местные жители начали покидать дома самостоятельно, позже власти приняли решение о массовой эвакуации. Из близлежащих населенных пунктов в областной центр Тараз были эвакуированы около 1,2 тысячи человек. В пунктах временной эвакуации находится 171 человек. Все дороги к месту происшествия, а также железнодорожные пути перекрыты.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
По словам министра обороны Ермекбаева, следователи рассматривают несколько возможных версий взрывов и пожара на складе, в том числе поджог. "Причины произошедшего выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем различные причины, это может быть и нарушение требований правил безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается умышленный поджог и диверсия", - сказал он.
На складе в воинской части хранилось более 500 тонн тротила. Площадь пожара составила почти 700 квадратных метров - он охватил всю территорию склада. Осколки разлетелись в радиусе до двух километров.
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