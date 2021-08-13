Биплан Козака. Что привез в Кишинев замглавы АП Путина

Сергей Ильченко / Деловая столица

Замглавы АП РФ Дмитрий Козак 11 августа посетил Молдову с очень кратким визитом. Прилетев из Женевы в 17 часов с минутами, он улетел в Москву уже около 20:30. Козак не заехал в Приднестровье, где его ждали - он просто не хотел демонстрировать поддержку ПМР.

"Глава МИД ПМР" Виталий Игнатьев, весь день висевший на телефоне посла России в Молдове Олега Васнецова, срочно отбыл в Москву вслед за Козаком. Несколько ранее туда экстренно слетал экс-президент Молдовы и лидер партии социалистов Игорь Додон.

Впрочем, к прилету Козака Додон уже вернулся в Молдову, и Козак после встречи с президентом Майей Санду встречался и с ним, и с лидером партии коммунистов Владимиром Ворониным, в посольстве России. Беседа продолжилась около часа - примерно столько же, сколько с Санду и ее окружением.

Если бы Игнатьеву дали отмашку, он тоже примчался бы в Кишинев из Тирасполя. Но отмашки не последовало - Козак не захотел встречаться с приднестровцами. Это живо напомнило 2003 год, и то давление, которое оказывали на Тирасполь, вынуждая согласиться на подписание "плана Козака - 2003".

Не помогло и то, что в Тирасполе, готовясь к прилету Козака, выпустили по УДО политзаключенного Геннадия Чорбу, о котором пару недель назад беспокоился Госдепартамент США. Без шума был отправлен в отставку засветившийся в контрабандных схемах и похищениях людей министр МВД Руслан Мова. В соцсетях пошли разговоры о создании в ПМР еще одной партии - и за них пока никого не посадили! Но вся эта титаническая работа пошла насмарку. Сейчас в Тирасполе, от досады, наверняка снова кого-нибудь посадят за пост в соцсетях.

Мало того, Козак, комментируя встречу с Санду, заявил, что "приднестровский конфликт - внутреннее дело Республики Молдова и Приднестровья", а Россия готова лишь "оказывать содействие в том, чтобы стороны договорились". "Это не наше дело, это ваше внутреннее дело, вы договоритесь", - резюмировал он.

В свою очередь, Майя Санду, по словам Козака, заверила его, что блокады Приднестровья не будет.

Козак также упомянул о просьбе молдавской стороны помочь утилизировать боеприпасы из Приднестровья (там, в районе села Колбасна, остались огромные склады очень старых снарядов, некоторые еще с 1МВ) и анонсировал «начало диалога на межведомственном уровне буквально с завтрашнего дня по всем проблемам, которые вызывают озабоченность у руководства Республики Молдова, у граждан Республики Молдова и руководства Российской Федерации». Любопытно, что граждан Российской Федерации он не вспомнил - а, впрочем, кто их станет спрашивать?

"Россия готова помочь Молдове, но на взаимовыгодной основе, не в ущерб национальным интересам РФ. Есть огромные возможности для достижения этих договоренностей. Я сегодня это увидел исходя из того диалога, который у нас был с президентом Молдавии", - подвел итог зам.главы АП.

В свою очередь, Майя Санду, комментируя визит, заявила, что переговоры "подтвердили наш [общий] настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан" и затронули "ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа". Санду подтвердила, что Молдова намерена "возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах", и констатировала наличие "многих тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан", подход к которым был обсужден в ходе встречи.

Всего этого более, чем достаточно, чтобы получить ясное представление о ходе и итогах визита - и о планах сторон, в чем-то совпадающих, а в чем-то противоборствующих.

Что происходило в действительности

Очевидно, что переговоры, продолжительностью около часа, исключали подробные обсуждения. Стороны всего лишь уточняли детали, отталкиваясь от уже достигнутых соглашений. Чьих? Тут тоже все довольно понятно.

Молдова зависима: в ней нет и никогда не было политики государственного уровня. В Молдове, по ряду печальных для нее исторических причин, нет ни нации, ни потенциала для самостоятельного нациестроительства.

Как следствие, в Молдове все последние 30 лет, прошедшие с момента распада СССР, не было и государственной политики, а была борьба кланов за ресурсы, прикрытая псевдогосударственным пафосом. Такая борьба может быть только криминальной, и, потому, победители неизменно находили общий язык с Россией, исходя из общности понятий. Ведь Россия - криминальное догосударственное образование, с напрочь проваленным гражданским и национальным строительством, и с попыткой прикрыть этот провал пафосными понтами. А проигравшие шли в «проевропейцы». Во всем бывшем СССР проигравшие, в поисках ресурсов и внешней поддержки, всегда идут в «проевропейцы» и «прозападники», мамой клянясь в верности идеалам свободы и демократии. С тем, чтобы победив, сменить курс и, на правах регионального игрока, договориться уже с Россией. Об отдельных идеалистах тут речи нет, но их в системную политику никто никогда не пускал.

Все сказанное привело к тому, что последние 30 лет устойчивая связка Молдова-ПМР, по факту находилась под внешним управлением России, напрямую рулившей из Кремля ее типа-политиками первого ряда.

И вот, последние парламентские выборы немного изменили ситуацию. Запад, видя провал своей прежней тактики, заимствовал тактику российскую. Партию Майи Санду вели и привели к победе зарубежные консультанты и лоббисты. Это породило истерику в пророссийских СМИ о том, что, мол, Молдова "теряет независимость" и "уходит под внешнее управление". Но период внешнего управления Запада - единственный способ для Молдовы уйти к настоящей независимости из-под внешнего управления России.

Понятно, что позиция Запада сменилась не просто так, а потому, что относительно действий на постсоветском пространстве были приняты новые решения. Эти решения и были доведены до Путина в ходе встречи в Женеве. Не стоит переоценивать реальный политический вес его "сырьевой бензоколонки" в мировых глобальных раскладах. В современной парадигме капитализм-корпоративизм даже противостояние Китай-Запад вторично.

Конечно, и в этих раскладах Москва способна интриговать, мелко гадить, запугивать слабых в военном отношении и коррумпировать слабых морально, но все это не более чем внутренний производственный конфликт. Внутренний? Ну да, именно так. РФ - вовсе не "Антизапад", а уникальный сырьевой придаток мировой экономики, с широчайшей номенклатурой вывозимых природных ископаемых и производных от них. Вывозится и большая часть капитала. На остатки содержится госаппарат.

Никто не станет резать российскую курицу, несущую золотые яйца. Но никто и не позволит курице диктовать свои условия. А на прямую конфронтацию с Западом российская курица никогда не пойдет. И кремлевский пахан прогнулся в Женеве перед системой, частью которой является и он сам.

Но такой прогиб не исключает и тихого саботажа. К тому же, как мы помним, Россия успешно реорганизуется в рамках плана "две России - один Кремль", и то, чего нельзя удержать под контролем "внутренней России", можно попробовать удержать под контролем внешней.

С другой стороны, у Запада есть обширный травмирующий опыт неудачного социального прогрессорства. Решение о мягком вмешательстве США в ход выборов в Молдове - и, очевидно, о дальнейшем сопровождении и поддержке новой власти, иначе вмешиваться в выборы было бессмысленно, - наверняка было нелегким. В пользу Молдовы сработали ее небольшие размеры, большая западная диаспора, устоявшаяся помощь Румынии, а также тот факт, что криминальный гнойник, раздувшийся в границах Молдова-ПМР, начал уже дестабилизировать соседние страны, и стал мощной отмывочной для российского криминала.

И снова об экономической составляющей "приднестровского конфликта"

Тут самое время досказать историю с МолдГРЭС, завершение которой было обещано в предыдущей статье.

Получив в 2008 году 100% акций МолдГРЭС, Интер РАО ЕС модернизировало ее для работы на газе. Далее в ход пошла незатейливая, но эффективная схема: ОАО ГАЗПРОМ поставляет газ АО "Молдовагаз", зарегистрированному в Молдове, а тот поставляет его конечным потребителям по всей Молдове, включая Приднестровье - и, естественно, МолдГРЭС. Которая тоже зарегистрирована в Молдове, и может из-под молдавской крыши торговать с кем угодно. При этом, основным покупателем электроэнергии, производимой на украденной у Молдовы станции, является сама Молдова.

Выплаты МолдГРЭС за потребленный газ поддерживают режим в Тирасполе на плаву, составляя порядка 30-40% его бюджета. То есть, Молдова, говоря о желании разрешить приднестровский конфликт, на деле сама же подпитывает ПМР финансово.

При этом, МолдГРЭС из-под крыши ПМР за газпромовский газ не платит. Точнее, она платит за газ в бюджет ПМР, но лишь по той цене, которую на него назначили в ПМР, а эта цена значительно ниже, чем отпускная цена АО "Молдовагаз". ПМР же на счет АО "Молдовагаз" не перечисляет вообще ничего. Но АО "Молдовагаз" продолжает поставлять газ, вешая на себя копящийся долг, который уже превысил $7 млрд. Почему продолжает - на сей счет есть длинный список отмазок, в который мы углубляться не будем.

Кто владелец АО "Молдовагаз"? ОАО ГАЗПРОМ - 50%, Республика Молдова в лице Департамента приватизации и управления госимуществом - 35,33% и непризнанная ПМР в лице Комитета по управлению имуществом Приднестровья - 13,44 %. Общий уставный капитал АО "Молдовагаз" - 1332,9 млн. леев, разделенных на акции номинальной стоимостью 100 леев. Это просто смешная сумма по сравнению с $7 млрд, так что АО "Молдовагаз", когда придет время, можно будет спокойно обанкротить, передав его собственность - газовую инфраструктуру Молдовы, - в собственность ОАО ГАЗПРОМ уже напрямую. И вишенка на торт: Комитет по управлению имуществом Приднестровья - признанный в Молдове хозяйствующий субъект, в форме Общества с ограниченной ответственностью.

Вот и вся схема газовой отмывочной. Другие предприятия ПМР, включая ММЗ (Молдавский Металлургический Завод) работают так же. И кто после этого станет утверждать, что власти Молдовы все эти годы хотели разрешить приднестровский конфликт, а с ним закрыть и схему, в которой они не могли не иметь своей доли? А ведь таких схем, завязанных на ПМР, в Молдове много, и газовая - еще не самая доходная. Какой тут может быть конфликт? Между Тирасполем, Кишиневом и Москвой давно сложилось полное понимание, нарушаемое разве что спорами о дележе доходов. Но это уже, как говорится, дело житейское.

Неудивительно, что каждая новая власть Молдовы охотно занимала в этих схемах места, уютно пригретые старой властью. И команда Майи Санду тоже испытывает сейчас соблазн пойти по тому же пути. Возможно, и не прямо, а выстроив схемы через цепочку посредников, чтобы сохранить лицо перед западными партнерами. И такие схемы им наверняка предложат.

И с западными партнерами все непросто. "Коллективный Запад" неоднороден, и сотрясаем внутренними противоречиями, а его функционеры отлично коррумпируются. Дойная корова по имени "ПМР" приносит порядка $2 млрд ежегодной чистой прибыли. С такими деньгами можно купить практически любого чиновника, и даже целую партию, если не мелочиться. Так что даже понимание западными лидерами того, что сохранение ПМР ставит крест на любых молдавских реформах, а сохранение Молдовы в ее прежнем виде дестабилизирует и разлагает весь регион, не означает что реформы пойдут легко. Но, если они хоть как-то, пусть с затяжками и гнилыми компромиссами, но все-таки пойдут к настоящей, а не на словах, ликвидации ПМР, это уже будет огромный шаг вперед. Потому, что до этого позиции ПМР год от года только укреплялись, и она, шаг за шагом, добилась экономического признания. Ничего большего и не было нужно. Политическое признание для ПМР - лишняя головная боль.

Биплан Козака

Могла ли Россия при таком раскладе не попытаться запустить план "Козак-2", стремясь сохранить влияние в Молдове? Разумеется, нет! Такой план и привез из Женевы Дмитрий Козак, и перетер о нем с младшими партнерами: Додоном и Ворониным. План, вероятно, сводится к постепенному переходу Молдовы из ведения "внутренней России" под контроль "России внешней". Но такая передача с баланса на баланс не должна ударить по имиджу "внутренней России" в глазах пророссийского/ неосоветского обывателя по всему бывшему СССР. Верхушку ПМР, разумеется, сдадут, но этому должна быть придана пристойная форма.

Хотя усиление в Молдове "внешней России" и создаст новые проблемы, такой переход, в целом, стал бы шагом вперед на пути европейского реформирования Молдовы. И со стороны правительства Санду было бы разумно подыграть Москве на этом этапе, что и было сделано путем нехитрой двухходовки. Сначала Молдова объявила, что с 1 сентября ее пограничники не будут пропускать в Украину автомобили с приднестровскими номерами, а затем Санду заверила Козака, что "блокады не будет" - и Козак стал спасителем приднестровцев. Таких маневров в дальнейшем будет еще много.

Общий же курс, что уже очевидно, взят на постепенный демонтаж "ПМР". Тем не менее, Россия, и связанные с ней молдо-приднестровские кланы, будут пытаться сохранить остатки проекта, переформатировав под новые условия особо выгодные экономические схемы. Режиму в Тирасполе настоятельно порекомендуют создавать себе "человеческое лицо" - иной вопрос, насколько он сможет выполнить эти рекомендации. Самые неудобные фигуры эвакуируют, а компрометирующие документы уничтожат, сфальсифицировав на их место более удобные. Наименее скомпрометированными приднестровскими функционерами с молдавским гражданством удобрят партии Додона и Воронина, которые станут респектабельной оппозицией "за европейскую дружбу с Россией".

Разумеется, в Тирасполе, где сегодня рулит корпорация "Шериф", предпочли бы сохранить статус-кво. Но заморозить перемены целиком, как это получилось в 2003 году, приднестровским мафиози уже не удастся. Впрочем, и оснований стоять насмерть у них куда меньше, чем 18 лет назад - они обросли собственностью, европейскими связями и легко смогут мимикрировать под респектабельных бизнесменов. Всю грязную работу уже сделали за них нанятые ими подставные фигуры.

Тем не менее, даже такая, довольно условная, модернизация будет идти медленно, а ее результат обещает быть компромиссным и неоднозначным. Проект "теневой МССР", частью которого были ПМР и молдавские элиты, неизменно, как стрелка компаса, смотрящие на Москву все последние 30 лет, не будет окончательно закрыт. Он лишь перейдет в новую форму. Наиболее понятная ее аналогия - эволюция вируса, приспособившегося паразитировать на своих носителях не убивая их, а лишь вызывая недомогание. И действенной прививки от вирусов СССР, источниками которых являются обе России, "внешняя" и "внутренняя" в нашем распоряжении пока нет.

Разумеется, изменение обстановки в Молдове скажется и в Украине, в особенности в прилегающих к Молдове Одесской и Винницкой областях. Здесь тоже не будет однозначных плюсов и минусов. Просто на смену старым проблемам и вызовам станут приходить новые.