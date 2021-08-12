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«Ведомости»: В России отмечен рост объемов «секретного» экспорта
09:54 12.08.2021 |
Общий объем засекреченного экспорта - имеется ввиду продажа групп товаров, которые российская таможня скрывает под кодами SS, SSSS и т.д. - за 6 месяцев 2021 года составил 27 млрд долларов, что на на 61 процент больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает газета"Ведомости" по результатам иследования опубликованных в начале августа данных Федеральной таможенной службы РФ.
Как указывает издание, большая часть (почти три четверти) приходится на поставки газа в Европу. Кроме того, Россия с января по июнь 2021 года поставила на мировой рынок самолетов, оружия, боеприпасов и другой скрытой в таможенной статистике оборонной продукции на 4,7 млрд долл, что на 31 процент больше аналогичного периода 2020 года.
Тройку лидеров среди получателей российской оборонной продукции в 2021 году составили Чехия (683 млн долл), Алжир (603 млн долл) и Китай (488 млн долл). При этом объем поставок в Чехию, включенную Россией в мае в список недружественных стран, увеличился почти в шесть раз. Близкий к правительству эксперт назвал газете вероятной версию, что Чехия представляет собой перевалочную базу для поставок российской техники в другие страны. Кроме того, в Чехию официально поставляются комплектующие для вертолетов Ми-17, в стране осталась советская техника, которая требует модернизации.
Как указывает издание, обычно объемы секретных оборонных поставок растут к концу года и превышают первую половину примерно вдвое. Исходя из этой многолетней тенденции, общий экспорт в 2021 г. Может составить 13,5-14 млрд долларов.
Секретный импорт тоже вырос
Секретный импорт, которым обозначается ввоз в Россию гражданских самолетов из США, Франции и Канады, за обозреваемый период увеличился на 40 процентов, достигнув суммы в 6,8 млрд долларов. По оценкам "Ведомостей" в 2020 году в РФ было ввезен 41 самолет марки Airbus, Boeing и Bombardier, а за за январь-июль этого года - уже 58 лайнеров.
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