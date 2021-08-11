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Facebook удалил почти 300 аккаунтов из России за дезинформацию о западных вакцинах
09:00 11.08.2021 |
Facebook сообщил, что удалил сеть аккаунтов, распространявшую из России мемы, на которых люди превращались в шимпанзе после прививки от COVID-19, стремясь подорвать доверие к популярным вакцинам западного производства.
В Facebook заявили, что компания Fazze использовала платформу для работы на аудитории в Индии, Латинской Америке и в меньшей степени в США. В ходе расследования эксперты Facebook выяснили, что в рамках кампании по дезинформации Fazze создавала статьи и петиции на таких форумах, как Reddit, Medium и Change.org. Для распространения контента компания использовала фейковые аккаунты на Facebook и в Instagram.
По данным Facebook, кампания по дискредитации западных вакцин состояла из двух волн, «разделенных пятью месяцами бездействия». «В ноябре и декабре 2020 года сеть размещала мемы и комментарии, в которых утверждалось, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 может превратить людей в шимпанзе. Пять месяцев спустя, в мае 2021 года сеть поставила под сомнение безопасность вакцины Pfizer, опубликовав документ, якобы появившийся из-за утечки в компании AstraZeneca»,- говорится в сообщении.
Представители Fazze в том числе привлекали к работе блогеров, предлагая распространять им информацию о вакцинах. В частности, блогеры из Франции и Германии обратили внимание общественности на подобные предложения от Fazze, сообщает Facebook. Также был опубликован 12-страничный документ, в котором сравнивалась эффективность различных вакцин против COVID-19. Утверждалось, что он появился в результате утечки из AstraZeneca. Документ включал таблицу, которая показывала, что применение вакцины Pfizer привело к большим жертвам, чем использование других препаратов.
Facebook регулярно удаляет аккаунты, которые нарушают установленные компанией правила. За это она неоднократно подвергалась критике со стороны властей отдельных стран. Самым громким подобным случаем стала блокировка аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа после штурма его сторониками Капитолия 6 января.
Как сообщает Meduza, Fazze связана с компанией Adnow Ltd, одним из учредителей которой является россиянин по имени Станислав Фесенко. Один из бывших сотрудников Fazze, работавший там до декабря 2020 года, рассказал изданию, что в его обязанности входила переписка с иностранными блогерами с предложением прорекламировать различные продукты, услуги и сервисы - в основном биоактивные добавки (БАД) и онлайн-игры.
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