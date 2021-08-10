Лукашенко заявил, что Минск и Москва могут поставить Киев на колени, прекратив поставки топлива

Лукашенко заявил, что Минск и Москва могли бы перестать поставлять топливо в Украину и в течение суток «поставить на колени» Киев. Об этом Лукашенко сказал на пресс-конференции 9 августа.

Так, отвечая на вопрос, какие украинские отрасли могут пострадать, если антибелорусские санкции будут продолжаться, Лукашенко заявил, что никаких ответных мер вводить не собирается.

«Если бы мы хотели поставить вас на колени, мы бы сделали это в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали поставлять вам ГСМ, и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных», - сказал Лукашенко.

Также он вспомнил, как Владимир Зеленский два года назад обращался к нему за помощью, и Беларусь поставила Украине тысячу тонн топлива.

«Вы (Украина - ред.) так ведете себя, извините, несколько подленько. Мы никогда подло себя не вели. Года два назад Володя Зеленский звонит: «Слушай, нечем урожай убирать, топлива нет». А у нас Мозырский завод как раз в августе был остановлен на техническое обслуживание. Я запретил останавливать завод, раскрутили и поставили вам 1 000 тонн ГСМ. Это что, не шаг? Все забыто...» - пожаловался Лукашенко.

По данным Консалтинговой группы «А-95», в 2020 г. из Беларуси на украинский рынок поступило 0,850 млн т бензина (более 30% рынка), 2,2 млн т (тоже более 30% рынка) дизтоплива, 0,38 млн т сжиженного газа (17%) и 0,580 млн т битума - 50% рынка. За этот же период Россия поставила 2,62 млн. тонн дизтоплива (35,4% рынка) и 721 тыс. тонн (36%) сжиженного газа.

