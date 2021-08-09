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Лукашенко рассказал о перспективах интеграции Белоруссии и России
13:40 09.08.2021 |
Лукашенко заявил, что Минску и Москве осталось согласовать лишь одну дорожную карту по интеграции, которая касается природного газа.
"Карты и прочее... мы много сделали, мы их переформатировали в союзные программы, это не просто так формально взяли и переименовали. Нет, мы очень серьезно, чтобы никого не напрягать, мы их отредактировали... 28 карт у нас готовы, у нас остался один вопрос про природному газу и все. Но если мы в союзе и если мы видим перспективы, надо выравнивать цены: и там, и здесь или просто, как у вас принято говорить, отпустить в свободное плавание", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом".
Он отметил, что Белоруссия не просит низких цен. "Мы равных цен хотим", - пояснил самопровозглашенный президент.
Лукашенко, касаясь возможности вхождения республики в состав РФ, заявил, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны.
"Когда говорят все эти намеки об интеграции, я всегда головой Путина думаю, что нужна еще одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав...Если вы говорите об интеграции, взять вот так включить (в состав - ред.), может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии", - заявил Лукашенк.
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