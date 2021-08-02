Его пример другим «Наука». Как российский модуль едва не угробил МКС

Сергей Ильченко / Деловая столица

Как древний модуль 1995 года постройки все-таки вытащили в космос и пристыковали к МКС, и почему NASA с большим облегчением подложит Китаю российскую "свинью" им. Хруничева.

Когда российский модуль "Наука", не вышедший штатно на заданную орбиту и кое-как доведенный до нее в ручном режиме, пристыковался все же к МКС, у него внезапно включились двигатели, отчего вся станция начала беспорядочное вращение. Американские астронавты, успевшие уже привыкнуть к сюрпризам от русских коллег, бодро рапортовали, что ситуация стабильна, и ущерб, причиненный очередным техническим достижением "Роскосмоса" не вышел за рамки обычного. Правда, старт к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля, NASA все же сочло за лучшее отложить.

К полуночи с 29 на 30 все мало-помалу стабилизировалось. Импульс двигателей "Науки" удалось уравновесить при помощи двигателей модуля "Звезда" и транспортного корабля "Прогресс". В итоге, когда у "Науки" закончилось топливо проблема решилась сама собой. Станцию развернуло всего-то на 45 градусов, так что даже Илон Маск поздравил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина со стыковкой "Науки" с МКС.

Сейчас российский ЦУП разрешил открыть люк, соединяющий "Науку" с МКС - и МКС, после этой операции, кажется, уцелела. Впрочем, история российской "Науки", выведенной на международный космический уровень, только начинается. Предстоит эксплуатация блока, и трудно сказать, переживет ли ее МКС, ибо российская "Наука", как всегда, полна тайн, загадок и нежданных сюрпризов. В общем, для экипажа МКС начинается интересная эпоха.

Российская "Наука", бессмысленная и беспощадная

Впрочем, история "Науки", начавшаяся в 1995 году уже и без этого вписана золотыми буквами в историю российской космонавтики. Напомню, что в 1995, по решению руководства ГКНПЦ им. Хруничева, одновременно со строительством Функционально-Грузового Блока "Заря" - первого модуля МКС, изготовленного по контракту с компанией Боинг на средства США (он является собственностью NASA, хотя и относится к российскому сегменту МКС), началось создание его дублера, уже на российские средства, на случай непредвиденной ситуации. Иными словами, российское космическое начальство, хорошо понимая, что качество работы его подчиненных превращает запуск "Зари" в чистую лотерею, решило подстраховаться.

В 1998 году, после успешного выведения в космос "Зари", изготовленный на 80 % ФГБ-2, которому в будущем предстояло стать "Наукой", не стали завершать и законсервировали до лучших времен, надеясь, что они скоро настанут. Но, как отмечал еще Остап Бендер, к беспризорным детям, включая российских космонавтов, перспективы наступления лучших времен, увы, не относятся.

До 2004 незаконченный ФГБ-2 лежал на складе, пока, наконец, не было принято решение переоборудовать его в "многофункциональный лабораторный модуль". Переоборудование и модернизация продолжались с переменным успехом до августа 2020 и заключались, по большей части, в устранении допущенного брака, в ходе которого допускался новый брак, который затем тоже устранялся, но при этом допускался новый - в общем, прервать этот замкнутый круг не было никакой возможности. В конце концов, волевым решением модуль был признан пригодным для полета и отправлен на космодром Байконур, где в ходе предстартовых проверок выявилось его катастрофическое состояние, названное "Роскосмосом" "некритическими и устранимыми замечаниями". После чего начался цирк со страхованием запуска.

В феврале 2021 на сайте госзакупок был размещен контракт стоимостью 2,6 млрд рублей по поиску страховщика для модуля "Наука" на случай его гибели, со страховой суммой 17,7 млрд рублей. Заявок не последовало. Тогда со страховщиками была проведена кулуарная работа и в начале июля "Науку" удалось-таки застраховать, правда, только на 9,2 млрд рублей. По ходу дела в июне выяснилось, что "Наука" "в связи с ее уникальностью" не влазит на площадку стартового комплекса где ее должны присоединить к носителю "Протон-М".

25 июня "Науку" все-таки нахлобучили на "Протон" и прикрыли обтекателем, но уже 1 июля сняли с носителя и вернули в цех, для устранения неназванных неполадок. 4 июля глава "Роскосмоса" Рогозин сообщил, что модуль вернули на носитель и начаты повторные электроиспытания. По результатам этих испытаний запуск был отложен до 21 июля.

Наконец, 21 июля многострадальную "Науку" выпихнули в космос, уже 22 июля начались многочисленные неполадки. С большим трудом, в ручном режиме "Науку" подтащили к МКС и пристыковали к ней, после чего у нее, вероятно, на радостях, включились двигатели, которые наотрез отказывались включаться после отделения от носителя. К счастью, выработав топливо, они прекратили работу и экипаж МКС облегченно вздохнул.

График работ американского сегмента оказался сорван, и корабль Starliner вместе с ракетой Atlas 5 снят со стартового стола. Как прокомментировали в NASA, это вынужденная мера, поскольку необходимо убедиться, что станция готова принять корабль. Опасения вполне обоснованы: после борьбы на перелом и изгиб между "Наукой", "Прогрессом" и "Звездой" вся МКС нуждается в проверке. Новая дата запуска пока не объявлена, но по техническим причинам она не может быть назначена ранее чем на 3 августа. Но все это уже сущие мелочи. Все остались живы - и ладно, уже хорошо. Хотя американцы приготовились к худшему: как сообщили представители NASA на пресс-конференции с обсуждением инцидента, космический корабль Crew Dragon Endeavour был экстренно подготовлен к аварийной эвакуации экипажа МКС.

Все только начинается

Впрочем, веселые времена на МКС только-только стартовали. "Науку" еще предстоит включить в общую бортовую сеть и систему жизнеобеспечения, включить научные приборы, начать программу экспериментов. Учитывая качество российской сборки, каждый шаг на этом пути таит в себе немалые опасности. Так что вопрос о том, переживет ли МКС свидание с российской "Наукой", будет оставаться открытым до самого конца - либо всей МКС, либо "Науки", либо участия России в проекте МКС.

Последнее было бы самым благополучным для NASA исходом. Когда в апреле Россия объявила о планах выйти к 2025 году из проекта МКС и уйти дружить к китайцам, для американцев забрезжил свет в конце туннеля. Скорее всего, сотрудники NASA, помимо облегчения испытали и некоторое злорадство, представив, как китайцы прочувствуют на своей шкуре все прелести сотрудничества с россиянами, которые более 30 лет испытывали они: то потеря кислорода из-за непонятно кем просверленных отверстий, то неработающие российские туалеты...

Кстати, "Наука" имеет ресурс до 2027 года с возможностью продления до 2030-го. Это означает, что россияне, возможно, потащат ее с собой на китайскую станцию. Если, конечно, китайцы не встанут на дыбы, осмыслив американский опыт.

Впрочем, и МКС, и американским астронавтам, которым выпало сомнительное счастье иметь в соседях россиян, до 2025 года надо еще суметь дожить. Учитывая возможности российской "Науки", это может оказаться очень и очень непросто. Тем более, что "Роскосмос" решил не расследовать инцидент с незапланированным включением двигателей модуля "Наука", о чем сообщили РИА Новости. "Никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами NASA, создаваться не будет, ситуация принята как штатная", - заявил представитель "Роскосмоса".