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Азербайджан на границе с Арменией проложит до 700 км дорог военного назначения - президент Алиев
10:47 23.07.2021 |
Азербайджан в настоящее время ведет активную работу по прокладке в Кельбаджарском и Лачинском районах (оба района граничат с Арменией) дорог военного назначения, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"В Кельбаджарском и Лачинском районах осуществляется прокладка дорог военного назначения. Общая протяженность этих дорог составляет до 700 км. Прежде этих дорог, в том числе, в направлении границы не было", - сказал Алиев в четверг в интервью государственному телеканалу AzTV.
По его словам, Азербайджану многое предстоит сделать (на границе - ИФ) до наступления зимы. "Это широкомасштабная работа, в прессе она не очень освещается. Это и понятно. Но со стратегической точки зрения и точки зрения укрепления наших границ - эти дороги имеют очень большое значение", - добавил президент Азербайджана.
Азербайджан вернул контроль над Кельбаджарским и Лачинским районами по итогам войны с Арменией осенью 2020 года.
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