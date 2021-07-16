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Счетная палата Молдовы подверглась кибератаке, уничтожившей общедоступные базы данных
12:24 16.07.2021 |
Счетная палата Молдовы сообщила о кибератаке на официальный сайт учреждения, в результате которой было уничтожено все общедоступные базы данных.
Заявление органа опубликовал сайт молдовского телеканала TV8, сообщает "Европейская правда".
Как отметили в Счетной палате, с такой ситуацией высокий контрольный орган страны столкнулся впервые.
"Уничтожение страницы произошло в контексте резонансных и влиятельных аудитов общественной важности, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий", - отмечается в заявлении.
Счетная палата планирует установить в ходе расследования, была ли эта атака организована хакерами с целью шантажа, или же это спланированный заказ, направленный на создание препятствий для деятельности учреждения.
В настоящее время специалисты работают над восстановлением работы сайта. В Счетной палате пообещали приложить все усилия, чтобы сайт заработал как можно быстрее.
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