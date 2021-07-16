В Беларуси разрешили привлекать армию к борьбе с протестами

Правитель Беларуси Александр Лукашенкоутвердил поправки в закон "О чрезвычайном положении". В документе, подписанном в четверг, 15 июля, конкретизируется, что имеется ввиду под беспорядками, при которых в стране, как и в случае стихийных бедствий и катастроф, вводится режим чрезвычайного положения. Белорусские власти отнесли к ним наряду с попытками насильственного изменения конституционного строя, вооруженным мятежом, межнациональными и межконфессиональными конфликтами также "массовые беспорядки".

Согласно закону, в случае возникновения чрезвычайной ситуации могут быть приостановлены выпуск и распространение продукции СМИ, введен особый порядок аккредитации журналистов, а также ограничен доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Дополнительные задачи для армии Беларуси

Также законом расширяется круг силовых органов, которые будут привлекаться к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения их в число военизированных организаций МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и департамента финансовых расследований.

Кроме того, в законе указывается, что вооруженные силы Беларуси наделяются дополнительными задачами. Среди них: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов. В сообщении пресс-службы Лукашенко указывается, что эти задачи закрепляются в законе "О Вооруженных силах Республики Беларусь".