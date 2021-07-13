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Бутафорское величие России. Почему «Адмирал Кузнецов» никуда не поплывет еще минимум три года
09:03 13.07.2021 |
Единственный авианесущий крейсер РФ в ремонте с февраля 2017 г., за это время он чудом не утонул и едва не сгорел.
Океанские амбиции Российской Федерации получили очередную пробоину. Сроки ремонта единственного в ВМФ РФ тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в очередной раз перенесены - теперь флот должен получить модернизированный корабль в конце 2023 г.
Стоит напомнить, что этот авианосец был построен 34 года назад (в 1987 г.) в другую технологическую эпоху и должен был стать одним из пяти авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет». Причем собственно «Кузнецовым» он стал далеко не сразу - на стадии проекта корабль назывался «Советский Союз», на момент закладки - «Рига», спускался на воду как «Леонид Брежнев», а испытания проходил как «Тбилиси».
Во время всей службы кораблю катастрофически не везло - он редко вылезал из ремонтного дока: ремонтировался в 1994-1995, 1996-1998, 2001-2004 и в 2008 г.
В 2016-м «Кузнецов» отметился единственным в своей истории боевым походом в Средиземное море, где его эффективность оказалось весьма посредственной: было потеряно два самолета, а сам поход обошелся российской казне в 10 млрд руб.
По возвращению в феврале 2017 г. в Мурманскую область авианосец был отправлен на очередной ремонт, где находится и поныне. Причем за это время с ним приключилось сразу несколько новых неприятностей. Сначала, в ночь на 30 октября 2018 г., затонул плавучий док ПД-50, на котором именно в это время, проводился ремонт «Адмирала Кузнецова». По словам официальных представителей ВМФ РФ, сам корабль в это время был отключен от дока, поэтому вместе с доком на дно не пошел, что, правда, не спасло его от повреждений - на корабль упали сразу два башенных крана.
Второй плавучий док, который мог принять корабль такого класса, находился на Дальнем Востоке, и пришлось приложить немало усилий, чтобы провести его Северным морским путем.
А в декабре 2019 г. на корабле приключился пожар. Официальные лица рассказывали, что горело всего-то 500- 600 кв. м площади, и это не критично для такого большого корабля, а пострадало во время пожара шесть человек.
Так что перенос даты окончания ремонта на 2023 г. взялся не на пустом месте - его предопределила тяжелая карма «Адмирала Кузнецова».
Но упорные россияне обещают не просто ремонт, но и некую модернизацию - обновление авионики, летной палубы с трамплином, энергетического оборудования, силовой установки. Утверждается также, что будет установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М».
Выглядят все эти анонсы крайне уныло. К примеру, США сегодня могут выставить 11 атомных авианосцев, причем весьма современных. Так, только «Джордж Буш» (последний из серии «Нимиц») обеспечивает глубину обороны до 1500 км.
Да что говорить о США - и региональные лидеры уже обгоняют Россию. Так, в Турции в мае 2016 г. спущен на воду универсальный десантный корабль TCG Anadolu. Построенный на основе проекта испанского многоцелевого корабля SPS Juan Carlos I, при полном водоизмещении порядка 28 тыс. т корабль может перебрасывать амфибийный батальон, включающий в себя личный состав авиакрыла численностью до 700 чел., десантные катера и бронетехнику, самолеты и вертолеты. Изначально планировалось, что корабль будет нести 12 истребителей F-35B, однако после санкций, введенных против Турции за покупку российской системы ПВО С-400, США отказались продавать своему партнеру по НАТО эти машины. Поэтому в марте 2021 г. появилась информация о том, что специально для этого авианосца компания Baykar разрабатывает корабельный вариант своего удачного разведывательно-ударного беспилотника Bayraktar TB2. Новый дрон уже имеет обозначение Bayraktar ТВ3, будет иметь складывающееся крыло, а также улучшенные характеристики. В турецких СМИ была информация о том, что Anadolu сможет нести до 50 дронов, с возможностью поддержания в воздухе одновременно до 10 единиц.
Получают новые возможности и остальные авианосцы, которые есть в наличии в странах НАТО. Так, в текущем месяце авианосец ВМС Италии Cavour готовится принять свой первый палубный истребитель F-35. Новые самолеты поступят взамен устаревших AV-8B Harrier. До последнего времени авиакрыло этого боевого корабля состояло из восьми таких штурмовиков и 12 вертолетов.
В июне 2020 г. в Великобритании на воду были спущены сразу два современных авианосца - Queen Elizabeth (R08) и Prince of Wales (R09), которые являются крупнейшими боевыми кораблями за всю историю Королевского флота. Их полное водоизмещение - 65 тыс. т, каждый может брать на борт максимально по 36 штук F-35B (три эскадрильи по 12 истребителей).
С мая 2021 г. авианосная ударная группа во главе Queen Elizabeth отправилась в поход через Средиземное море и Суэцкий канал в Индийский океан, а затем в Тихий. Согласно планам британский флот проведет совместные маневры с ВМФ таких стран, как Индия, Сингапур, Южная Корея и Япония. Всего за шесть месяцев британская эскадра пройдет возле берегов порядка сорока стран и примет участие в десятке мероприятий, включая празднование полувекового юбилея заключения соглашения о военном сотрудничестве с Малайзией, Сингапуром, Австралией и Новой Зеландией.
То есть можно говорить о том, что наличие авианосцев по-прежнему является средством доминирования в мировом океане и инструментом мягкой силы для проведения собственной политики. У Москвы сегодня такого инструмента нет, и появится ли он в обозримом будущем - вопрос открытый.
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