Смерть журналиста: почему нынешний кризис может стать самым острым для властей Грузии

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Смерть журналиста: почему нынешний кризис может стать самым острым для властей Грузии

 Юрій Панченко, Сергій Сидоренко / Європейська правда

Масові протести у центрі Тбілісі, вимоги негайної відставки прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ та голови Служби нацбезпеки - у Грузії знову стало дуже гаряче.

Нинішні протести не були організовані опозицією - вони були цілком спонтанними, і це робить їх особливо небезпечними.

Причиною протестів стала смерть оператора телеканалу "Пірвелі" Александра (Лексо) Лашкарави, який тиждень тому зазнав нападу радикалів, які атакували ЛГБТ-прайд у грузинській столиці.

Тоді, 5 липня, нападів зазнали більш ніж п'ять десятків грузинських журналістів. Проте донедавна більше уваги приділялося тому, що серед іншого було поранено польського туриста - така новина могла негативно вплинути на відновлення туризму до країни.

Загибель журналіста повністю змінює цю ситуацію - вже зараз можна впевнено говорити, що це матиме значні наслідки, і не лише політичні.

"Атака на державу"

"Ми спускалися, коли почули страшний гуркіт на нижніх поверхах. Вони увірвалися в під'їзд. Я стояв на сходах, хтось через сходи, з боку під'їзду потягнув мене, відібрав камеру. Були удари ззаду та спереду - я взагалі не розумів, що взагалі відбувається",- так сам Лексо Лашкарава описував напад на знімальну групу, що працювала в офісі однієї з громадських організацій, які атакували противники ЛГБТ.

Журналіста із розбитими лицевими кістками було терміново шпиталізовано, проте через три дні переведено на домашнє лікування - лікарі вважали, що загроз життю вже немає.

Тому наразі поліція відкрила кримінальну справу за статтею "доведення до самогубства" - посилаючись на те, що після виписки Лашкарава скаржився колегам на сильні головні болі.

Втім, якими б не були причини смерті, для його колег винними у загибелі стануть не безпосередньо нападники (четверо з яких вже затримані), а вище керівництво країни, зокрема прем'єр Іраклій Гарібашвілі.

Напередодні 5 липня він запропонував організатором прайду відмовитися від заходів, що "суперечать національним традиціям", заявивши про ризики громадянського протистояння, на його думку, інспірованого експрезидентом Михеїлом Саакашвілі.

Цю заяву багато хто в Тбілісі сприйняв саме як "зелену картку" для радикалів. Так і сталося - масові безлади у центрі столиці відбувалися при повній бездіяльності поліції.

Можливо, такі заяви й зійшли би Гарібашвілі з рук, проте смерть журналіста повністю змінила всі розклади.

Ключові грузинські ЗМІ - загалом більш ніж 70 видань, виступили із відкритим листом на адресу дипкорпусу із закликом домагатися розслідування всіх фактів нападів радикалів, що сталися 5 липня, а також покарання їх організаторів.

"Випадки порушення прав журналістів, операторів і фотографів в Грузії наблизилися до критичної межі. Десятки справ, спрямованих проти ЗМІ, до сих пір не розслідувані. Влада не забезпечує захист безпеки журналістів, а заяви представників правлячої партії ще більше надихають насильство",- говориться у заяві.

Ігнорувати все це грузинській владі буде вкрай складно. І навіть - небезпечно.

"Це питання не ЛГБТ, і не традицій. 5 липня відбулась цинічна атака на грузинську державність, цілком ймовірно - інспірована з-за кордону, а точніше - з Росії. Тепер влада має вирішити, як із цим діяти, адже відсутність відповіді провокуватиме радикалів на нові й нові атаки",- зазначає радник з міжнародних питань експрезидента Георгія Маргвелашвілі Тенгіз Пхаладзе.

Нагадаємо, що одним із ключових організаторів нападу вважається відверто проросійська партія ЄРІ на чолі з бізнесменом Леваном Васадзе. Події 5 липня стали для них фактично презентацією свого впливу на грузинську політику.

11 липня правляча партія "Грузинська мрія" провела термінове засідання свого керівництва.

Громадські активісти, що на той момент пікетували партійний офіс, спробували пробитися всередину, проте невдало - за результатом сутичок із поліцією декількох активістів затримали.

Не маючи можливостей безпосередньо поговорити із лідерами "ГМ", активісти під партійним штабом озвучили свій ультиматум: прем'єр-міністр, а також голови МВС та Служби держбезпеки мають до 12 години понеділка піти у відставку. У протилежному випадку активісти погрожують посиленням тиску.

"Це люди, які спланувати та дирижирували "чорний понеділок". Ці люди мають піти",- заявив гендиректор телеканалу "Мтварі" Ніка Гварамія.

Натомість представники влади наразі не лише не озвучують рішення, прийнятого не терміновій нараді, але й воліють не згадувати про причину нинішніх протестів.

Зокрема, сам прем'єр Гарібашвілі обмежився коротким постом співчуття, оприлюдненим на своїй facebook-сторінці, а єдиним представником влади, хто відвідав родину загиблого журналіста, стала президент Саломе Зурабішвілі.

Антикризові рішення

Чи піде грузинська влада на поступки? І якими вони можуть бути?

Як показує досвід останніх років, зіткнувшись із масовими протестами, у "Грузинській мрії" готові йти на певні поступки, щоб знизити градус протистояння.

Так, у 2019 році після так званої "ночі Гаврилова" - протестів, викликаних запрошенням до парламенту Грузії російського депутата -комуніста, "Грузинська мрія" погодилася на зниження прохідного бар'єру на парламентських виборах, а також на відмову від змішаної виборчої системи на користь пропорційної (остання обіцянка буда виконана лише частково і лише після тиску Заходу).

Ймовірно, якісь подібні поступки можуть бути запропоновані і зараз.

Проте, все виглядає схожим на те, що подібні поступки не влаштують проетстувальників без відставок прем'єра та топ-силовиків.

А на кадрові поступки у "Грузинській мрії" не йшли ніколи.

Зокрема, після "ночі Гаврилова" у відповідь на вимогу відставки голови МВС, його було демонстративно підвищено до прем'єра.

"Ведмежу послугу" протестувальникам зробила й партія Саакашвілі "Єдиний національний рух", яка першою озвучила вимогу відставки Гарібашвілі. А це означає, що згода на таку відставку стане й перемогою партії Саакашвілі - а на це у "Грузинській мрії" не готові йти за будь-яких обставин.

З іншого боку, збереження на посаді голови уряду може викликати гостру (хоча й не обов'язково - публічну) реакцію Заходу. Там можуть погодитися із оцінками, що Гарібашвілі несе особисту провину за події 5 липня. А відповідно - погіршення відносин із Заходом може дорого коштувати всій Грузії.

А на додачу - проблемним може стати виконання іншої вимоги опозиції - притягнення до відповідальності організаторів нападів 5 липня.

Окрім вже згаданого Левана Васадзе, який в той день перебував за кордоном, заклики насильства звучали й від представників Грузинської православної церкви. А серед нападників було чимало священиків.

Все це вимагає від грузинської влади розірвати діючий останні десятиріччя негласний пакт, за якого церква де-факто знаходиться в особливому правовому режимі.

Такий крок може істотно вдарити по рейтингах "Грузинської мрії", яка значною мірою залежна від церковної підтримки. Тим більше - відкусити ультраконсервативний церковний електорат у них вже намагається Леван Васадзе.

"Найкращим виходом із ситуації буде, якщо церква сама засудить участь своїх представників у погромах та покарає їх. Інакше зниження її авторитету та ваги у суспільстві може бути катастрофічним",- вважає Тенгіз Пхаладзе.

І це не пусті слова.

Є ще одна, неймовірна для Грузії, особливість нинішніх протестів.

Частина мітингувальників вийшла у центр з "райдужною" символікою, не приховуючи її.

І навіть саморобні плакати з критикою церкви за підтримку нею гомофобських настроїв не викликали обурення людей.

Ані першого, ані другого грузинська столиця не бачила ніколи - і це означає, що наслідки полій останнього тижня можуть виявитися дуже глибокими.

Адже ще невідомо, на користь якої сторони зміститься думка більшості мешканців столиці після загибелі журналіста.
 

ПО РУБРИКАМ

08:53 Доллар 13 июля торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании данных из США

08:45 Майк Новограц: Азия продает биткоин, а США — покупают

08:24 Золото дорожает 13 июля в ожидании публикации статданных по инфляции в США

07:55 Фондовые биржи АТР 13 июля в основном растут на статданных по Китаю

07:51 Фондовый рынок США 12 июля достиг новых рекордных максимумов

12.07 Доллар 12 немного подешевел на вялом рынке при продажах Укрэксимбанка

12.07 В июне объёмы торговли криптовалютой упали на 40 %

12.07 Депозитные ставки для физлиц 12.07.21

12.07 Доллар 12 июля стабилен к мировым валютам в ожидании новостей из США

12.07 Справочный курс гривны 12 июля повышен на 3,63 коп до 27,2841 грн/$1

12.07 Биржи Азии 12 июля закрылись ростом вслед за рынками США и на внутренних новостях

12.07 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 09.07.21

12.07 Денежная масса в Украине в июне возросла на 1,2%

12.07 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 9.07.2021

12.07 По программе «5-7-9» уже выдали 51,3 миллиарда гривень кредитов

• дальше…

09:03 Бутафорское величие России. Почему «Адмирал Кузнецов» никуда не поплывет еще минимум три года

12.07 Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса

12.07 Участники заговора против короля Иордании приговорены к 15 годам тюрьмы

12.07 Президент Туркменистана сменил главу Центробанка

12.07 К борьбе с беспорядками в ЮАР привлекли армию

12.07 В Молдове посчитали 100% протоколов: уверенно победила партия Санду

12.07 Афганистан: талибы пытаются взять столицы трех провинций; командующий силами США сдает пост

12.07 Гаити: арестован подозреваемый организатор убийства президента Моиза

12.07 Смерть журналиста: почему нынешний кризис может стать самым острым для властей Грузии

12.07 Хорватия инвестирует 67 млн евро в установку солнечных станций на крышах зданий

12.07 Исследователи установили, какой контент чаще всего блокируется в Китае

12.07 Верховный суд Израиля разрешил суррогатное материнство для однополых пар

12.07 Сын президента Туркменистана стал вице-премьером по экономике и финансам

12.07 Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог

12.07 В Израиле начали расследование против Коломойского и его соратников – Kyiv Post

• дальше…

08.07 В Киевском метро убеждают, что ветку на Виноградарь откроют до конца года

07.07 Украина опустилась на две позиции в мировом рейтинге престижности паспортов

06.07 Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

05.07 Uber и Bolt поднимают тарифы в Киеве

02.07 Парковка в центре Киева подорожала в несколько раз

02.07 Транспорт Киева начал работать без кондукторов

01.07 В Киеве уволили всю команду Коммунальной службы перевозок

24.06 Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%

24.06 Украина заняла 34-е место в рейтинге стартап-экосистем мира. Львов вырос на 99 пунктов

22.06 Минздрав намерен запустить кабинет пациента в «Дие» осенью

17.06 Медики рекомендуют начинать постковидную реабилитацию больного еще во время болезни

16.06 Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы

16.06 Власти Киева повысят тарифы на парковку в центре города

15.06 МВД получило 160 миллионов от штрафов за превышение скорости

15.06 Почти половина украинцев планирует рано или поздно вакцинироваться от коронавируса – опрос центра Разумкова

• дальше…

12.07 Более 70% украинцев не доверяют политическим партиям - исследование

12.07 Виктор Шишкин: Сцепившись с Тупицким и Касмининым, Зеленский помог России

12.07 Любимцы социологов: Могут ли непарламентские партии подвинуть «слуг»

12.07 Операция «Антибигус» и семь «Вагнергейтов». Как Порошенко контратакует Зеленского

12.07 В Израиле начали расследование против Коломойского и его соратников – Kyiv Post

12.07 Позитив недели. США испытали боеголовку ракеты, способной за 20 минут ударить по Москве

12.07 Жара без воды. Как оккупанты готовятся к подавлению в ОРДЛО водных бунтов

09.07 «Вагнергейт-2»: Какими волнами «зрады» будет накрывать Зеленского

09.07 В Раду проходят пять партий, лидирует в электоральном рейтинге «Слуга народа» – исследование

09.07 За Зеленского готовы проголосовать почти 29% украинцев, за Порошенко 18% - Социс

08.07 Ход Коломойским. Почему может сорваться визит Зеленского в США

08.07 Глава ГФС Мельник претендует на пост директора БЭБ

08.07 5 сигналов для Зеленского: что услышала Украина о своих реформах в Вильнюсе

08.07 Экс-министр финансов Данилюк претендует на пост главы БЭБ

07.07 В НАТО намекнули, что для ПДЧ или членства недостаточно выполнения определенных критериев

• дальше…

12.07 Lamborghini объявила о разработке нового атмосферного V12

12.07 Теперь машины Tesla способны двигаться на автопилоте даже по грунтовой дороге без разметки. Всё благодаря функции FSD v9

12.07 Исследователи установили, какой контент чаще всего блокируется в Китае

12.07 Хакеры украли из криптовалютного кошелька полиции Новой Зеландии около $32 тыс. в биткоинах Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/522095.php

12.07 Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапе

12.07 Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог

12.07 Ричард Брэнсон успешно приземлился после суборбитального полёта на космолёте Virgin Galactic

09.07 Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров

09.07 Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270

09.07 Купе BMW второй серии сменило поколение — но сохранило задний привод

09.07 Против Google настроено большинство американских штатов: компанию ждёт масштабное судебное разбирательство

09.07 Поддельные чипы наводнили Китай на фоне дефицита и распространяются по миру в готовой продукции

08.07 Lamborghini показала финальный Aventador

08.07 60-герцевые смартфоны уходят в историю: из доля упала до 42,5%

08.07 Microsoft позволит вернуться с Windows 11 на старую ОС в течение 10 дней

• дальше…

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно