Финансовые новости
- |
- 12.07.21
- |
- 11:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сын президента Туркменистана стал вице-премьером по экономике и финансам
09:13 12.07.2021 |
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении своего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером по вопросам финансов и экономики.
Другим указом президента Сердар Бердымухамедов освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана и выведен из состава Государственного совета безопасности Туркменистана.
Соответствующие указы главы государства, подписанные в пятницу на расширенном заседании Кабинета министров страны, на котором обсуждены итоги полугодия, опубликованы в субботу в газете "Нейтральный Туркменистан".
Президент также подписал постановления о назначении Сердара Бердымухамедова представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран и об освобождении от этой должности вице-премьера Гадыргелди Мушшикова.
Новым председателем Высшей контрольной палаты назначен Довлет Ташлиев, который ранее занимал должность заместителя руководителя этой структуры.
Сердар Бердымухамедов был назначен вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности 11 февраля 2021 года. В этой должности он также отвечал за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, в финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.
В период с 7 февраля 2020 года и до 11 февраля 2021 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства.
С 17 июня 2019 года сын президента был руководителем Ахалского велаята (области) - центрального региона Туркменистана.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. США испытали боеголовку ракеты, способной за 20 минут ударить по Москве
|Жара без воды. Как оккупанты готовятся к подавлению в ОРДЛО водных бунтов
|«Вагнергейт-2»: Какими волнами «зрады» будет накрывать Зеленского
|Драка за титан. Кому достанется «наследство» Фирташа в виде ОГХК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Партия Санду получает монобольшинство по результатам выборов в Молдове
|Исследователи установили, какой контент чаще всего блокируется в Китае
|Верховный суд Израиля разрешил суррогатное материнство для однополых пар
|Сын президента Туркменистана стал вице-премьером по экономике и финансам
|Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог
|В Израиле начали расследование против Коломойского и его соратников – Kyiv Post
Это интересно
|Против Google настроено большинство американских штатов: компанию ждёт масштабное судебное разбирательство
|Поддельные чипы наводнили Китай на фоне дефицита и распространяются по миру в готовой продукции
|В Южной Корее Minecraft признали игрой «только для взрослых» — пользователи протестуют
|Бывший глава Microsoft Стив Балмер стал девятым человеком в мире с состоянием более $100 млрд
|Lamborghini показала финальный Aventador
|60-герцевые смартфоны уходят в историю: из доля упала до 42,5%
|Microsoft позволит вернуться с Windows 11 на старую ОС в течение 10 дней