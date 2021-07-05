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Путин подписал закон о внесудебном удалении из интернета «недостоверных сведений»
19:04 05.07.2021 |
Президент России Путин подписал закон, позволяющий во внесудебном порядке удалять из интернета "недостоверную или порочащую честь информацию". Документ размещен в понедельник, 5 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону - после подачи гражданином заявления региональная прокуратура должна проверить информацию в течение не более десяти дней. По результатам проверки выносится заключение.
После этого генпрокурору России или его заместителю предстоит изучить обоснованность решения региональной прокуратуры. На эту процедуру отводится не более пяти дней.
Если выводы подтвердятся, данные передадут в Роскомнадзор, которому предписывается "принять меры" для удаления контента.
Закон предусматривает возможность внесудебной блокировки сайтов
Надзорное ведомство также имеет право заблокировать интернет-ресурс, если тот не согласится с выводами прокуратуры.
Авторами инициативы выступали первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских.
Госдума 9 июня приняла законопроект в третьем, окончательном, чтении.
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