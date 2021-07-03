Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого США, ЕС не признают законно избранным, поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

Об этом он сказал в пятницу на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает госагентство БелТА.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - отметил Лукашенко.

По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.