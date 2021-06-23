Что о планах Путина говорит первая пятерка «Единой России» на выборах в Думу — интервью с Вадимом Денисенко

Денис Сарбей / Деловая столица

О том, какие выводы можно сделать после предвыборного съезда "Единой России", "ДС" поговорила с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко.

"ДС" На днях прошел предвыборный съезд "Единой России", на котором объявили состав первой пятерки списка. О чем он говорит?

В.Д. Ключевой момент, связанный с первой пятеркой "Единой России", которую объявили на съезде партии - то, что ее состав дает нам понять: никакой ротации Владимира Путина с поста президента в среднесрочной перспективе не предвидится. О транзите власти и подготовке к ее передачи Путиным много говорилось в последний год, однако теперь стало понятно, что это миф. Российский президент не собирается никуда уходить.

"ДС" Почему?

В.Д. Здесь есть несколько моментов. Очень показательной была история с Дмитрием Медведевым. Еще за неделю до съезда "ЕР" абсолютное большинство обозревателей соглашались с тем, что у него есть очень большие шансы возглавить список партии и стать спикером Госдумы. Вместо этого он вообще не попал в список и все шансы на возвращение в большую политику потерял.

"ДС" С чем связана такая неутешительная для Медведева перспектива?

В.Д. Здесь сыграло свою роль то, что у экс-президента России очень высокий антирейтинг, и не ставить его во главе списка с перспективой возглавить Думу решили, чтобы не снижать рейтинг партии. При этом Путин четко дал понять, что все кадровые решения он принимает единолично, то есть движение больших фигур вверх и вниз без его участия не происходит.

"ДС" О чем говорит появление в первой пятерке министра обороны Сергея Шойгу?

В.Д. Шойгу в электоральном плане в России является политиком номер два, по рейтингу доверия, который можно трансформировать в политический рейтинг он уступает только Путину. Конечно, ключевой вопрос, который существует сейчас относительнот него - что будет с Шойгу после выборов. Здесь есть два возможных варианта. Он может возглавить Госдуму или получить другую гражданскую должность, или же он может остаться министром обороны. Шойгу уже 20 лет идет рука об руку с президентом России, он создавал нынешнюю партию власти вместе с двумя другими тяжеловесами, Александром Усковым, который уже умер, и Минтимером Шаймиевым, который давно отошел от дел. Министр обороны не давал Путину повода подумать о каких-то своих политических амбициях, одновременно он имеет мощный рычаг воздействия в виде армии и огромный положительный рейтинг, поэтому и рассматривается вариант его перевода в Думу.

"ДС" А как насчет Сергея Лаврова?

В.Д. Его тоже можно рассматривать как возможного кандидата в руководители Госдумы, но все-таки Лаврова трудно представить на этом посту. Хотя не исключено, что ему будут искать какую-то синекуру, или оставят на министерской должности. Здесь надо говорить о трансфере власти в России, но не с точки зрения передачи полномочий Путиным, а с точки зрения ротации элит. Она началась с главы правительства Михаила Мишустина, немножко притормозила во время ковида, а выборы в Думу станут триггером, который расширит масштабы ротации элит на высшем уровне.

"ДС" Какой может быть судьба нынешнего спикера Думы Вячеслава Володина?

В.Д. Володин, судя по всему, рассматривается как запасной вариант, о чем свидетельствует то, что его отправили возглавлять региональную группу "Единой России" в Саратовской области. Нынешний спикер перестал играть роль, которую имел четыре года назад, хотя его не стоит вычеркивать из списка претендентов возглавить Думу нового созыва. Но ни прежних возможностей, ни серьезного аппарата, ни влияния на фракцию и формирования ее списка Володин уже иметь не будет. По сути, упомянутый список единолично формирует Путин, который полностью взял на себя полномочия по усилению "Единой России". Поскольку рейтинги правящей партии были достаточно низкими, она пополнилась тяжеловесами, куратором которых на сегодня является лично президент. То есть момент, когда шли разговоры о делегировании им части полномочий кому-то, прошел, все кадровые вопросы Путин вновь замкнул на себе.

"ДС" Какая роль в списке таких людей, как директор московской больнице или детский омбудсмен?

В.Д. Конечно, они появились там не случайно. В течение последних месяцев их активно раскручивали росСМИ. Директор больницы в Коммунарке Денис Проценко - герой борьбы с ковидом, детский омбудсмен Анна Кузнецова - героиня борьбы за права детей, а сопредседатель ОНФ Елена Шмелева - ее соратница, но уже в части борьбы за права одаренных детей. Мы еще не знаем, на каких слоганах будет базироваться избирательная кампания, но если говорить о мифологеме, то первая пятерка списка "Единой России" - "пятерка героев". Военный герой, герой-дипломат, герой-врач и два героя борьбы за права и возможности детей.

Кремль всегда был очень прагматичным, они усвоили уроки Лукашенко. Сергей Кириенко как один из ключевых путинских идеологов четко заявил о задаче партии власти набрать 45% при явке 55%. В переводе на человеческий язык это означает, что после пересчета голосов партий, которые не набрали 7%, "Единая Россия" получит 54-55%, и не напрягаясь и не возмущая общество в очередной раз, монобольшинство зайдет в Думу.

"ДС" Что означают результаты съезда "Единой России" для ее соседей и в геополитическом плане?

В.Д. Все говорит о том, что никаких изменений внешней политики Москвы нет и не предвидится. То есть управлять страной будет Путин, в его планах есть возрождение "русского мира" со всеми вытекающими последствиями. Если говорить непосредственно о влиянии на Украину, то, как я говорил после ежегодного послания Путина народу, за счет решения им внутренних вопросов у нас есть передышка до октября или ноября. К сожалению, мы теряем время, которое нам упало с неба для того, чтобы перегруппироваться и попробовать усилиться, в том числе в военном плане. К сожалению, складывается впечатление, что власть не понимает, что происходит, а Путин скоро получит очередной "одобрямс" и снова переключится на Украину и другие внешнеполитические вопросы, которые его беспокоят.

