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Социологи обещают партии Санду монобольшинство на выборах в Молдове
13:03 10.06.2021 |
Партия президента Молдовы Маи Санду может рассчитывать на 50,5% голосов избирателей на досрочных выборах в июле.
Об этом свидетельствует телефонный опрос, проведенный WatchDog.MD и Институтом публичных политик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Если бы досрочные парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, в парламент могли бы пройти три политсилы: "Действие и солидарность" (PAS) Маи Санду, избирательный блок ПКРМ и ПСРМ и партия "ШОР".
Избирательному блоку "Ренато Усатый" не хватает 2% для преодоления избирательного барьера.
"Действие и солидарность", если учитывать мнение тех, кто определился, наберет 50,5% голосов, блок коммунистов и социалистов - 32,5%, а партия "ШОР" - 5,1%.
Блок "Ренато Усатый" набирает 5% и не преодолевает избирательный порог в 7%, установленный для блоков.
Партия "Платформа Достоинство и Правда" (DA) получит 2%, партия "Демократия дома" с такой же аббревиатурой (DA) - 1,5%.
Авторы опроса также спросили граждан, намерены ли они пойти на выборы. 66,3% ответили, что абсолютно уверены в своем участии, 18,2% уверены, 7,7% возможно пойдут, 3% скорее не пойдут, 3,6% точно не пойдут.
Как известно, досрочные парламентские выборы в Молдове намечены на 11 июля. Президент Молдовы Мая Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов - после того, как Конституционный суд признал неконституционным введение чрезвычайного положения в Молдове.
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