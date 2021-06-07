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Россия окончательно вышла из Договора об открытом небе
15:43 07.06.2021 |
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об открытом небе, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Об этом сообщает российское информагентство ТАСС, пишет "Европейская правда".
Перед этим 19 мая решение о выходе из договора поддержала Госдума, а 2 июня - Совет Федерации.
Напомним, в мае прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора об открытом небе, но оставлял возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его выполнять.
Россия объявила о начале процедур для выхода из договора в январе 2021 года.
27 мая администрация президента США Джо Байдена сообщила российской стороне, что США не будут возвращаться в Договор об открытом небе.
Договор от 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. США считают, что Россия годами грубо нарушала соглашение.
Теперь между Россией и США в сфере контроля вооружений остается в силе только договор New START - договор о стратегических наступательных вооружениях, который продлили еще на 5 лет.
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