Финансовые новости
- |
- 27.05.21
- |
- 14:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Азербайджан взял в плен шесть армянских военнослужащих
12:53 27.05.2021 |
Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке перехода "разведывательно-диверсионной группы Вооруженных сил Армении" через границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. В ночь на четверг, 27 мая, армянские военные "проводили работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии", утверждает оборонное ведомство в Баку. Согласно его сообщению, шесть военнослужащих Армении были окружены и взяты в плен.
При этом ведомство указало, что попытку перейти границу пытались осуществить две группы армянских военнослужащих, одна из которых состояла из девяти человек, другая - из 15. "В результате операции из одной группы были взяты в плен четверо армянских диверсантов, включая одного офицера, из второй группы - еще двое. Остальные диверсанты вернулись на армянскую территорию", - отмечается в заявлении.
Одновременно Минобороны Азербайджана заявило, что близ границы утром 27 мая было сосредоточено несколько единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков. "В результате принятых мер их передвижение было пресечено. В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении", - цитирует ТАСС заявление ведомства.
В Ереване заявили о провокации со стороны Баку
В свою очередь пресс-служба министерства обороны Армении подтвердила взятие в плен шести армянских солдат, но опровергла, что это произошло на территории Азербайджана. Военнослужащие были захвачены "во время проведения инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области", указало ведомство в Ереване. "Принимаются необходимые меры по возвращению плененных военнослужащих", - указывается в заявлении. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства также указал, что находились на территории своей страны. "Наши военнослужащие проводили работы по обустройству границы с Азербайджаном, проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, цели диверсии не было", - подчеркнул он.
Между тем МИД Армении назвал инцидент близ границы провокацией, направленной "на дальнейшее обострение ситуации" и угрожающей "серьезно подорвать региональный мир и стабильность". "Мы решительно осуждаем применение силы Азербайджаном против территориальной целостности и суверенитета Армении, подчеркивая, что военно-политическое руководство Азербайджана несет ответственность за все действия азербайджанских ВС", - указывается в заявлении внешнеполитического ведомства в Ереване.
Лидер правящего в Армении блока "Мой шаг" Лилит Макунц заявила, что Ереван ждет "четкой реакции" международного сообщества, в том числе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на взятие в плен армянских военнослужащих. "Отсутствие оперативной и четкой реакции от ОДКБ приводит к таким случаям и к эскалации на границе", - отметила она на заседании парламента.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Конфликт между Азербайджаном, с одной стороны, и Арменией и армией самопровозглашенной НКР - с другой, обострился летом 2020 года. В конце сентября в регионе начались масштабные военные действия, они продолжались с 27 сентября по 9 ноября. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.
Новый виток эскалации наблюдается с 12 мая. В этот день Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов и на 3,5 километра проникли вглубь территории Армении. После этого Никол Пашинян собрал экстренное заседание Совета безопасности республики и назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении.
Затем он обратился за военной помощью к президенту РФ. 25 мая Ереван сообщил о гибели армянского военнослужащего в результате перестрелки на границе, начавшейся после того как азербайджанские военные открыли огон в приграничном районе Верин Шоржа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На протяжении всего дня 26 мая межбанк тянули к новому психологическому уровню
|Территориальная оборона от Зеленского. Кто пойдет служить за 2174 грн в месяц
|Перевыборы на Прикарпатье: Почему у Зеленского упорно держатся за Вирастюка
|Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новая прокуратура ЕС по борьбе с коррупцией начнет работать 1 июня
|Азербайджан взял в плен шесть армянских военнослужащих
|Япония заинтересовалась ядерными микрореакторами, создавать которые поможет компания из США
|В ОАЭ объявлены гигантские проекты по производству «зеленого» и «синего» аммиака
|ЕС сожалеет об отказе Швейцарии от работы над рамочным соглашением
|Правительство Германии отвергло идею сопредседателя «Зеленых» по оружию для Украины
Это интересно
|В Китае построят испытательную линию для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1000 км/ч
|Квантовые компьютеры вскоре смогут взломать зашифрованные сообщения
|240 Вт по USB-C — реальность ближайшего времени. Предел мощности расширен в рамках спецификаций USB-C Release 2.1
|Google выпустила долгожданную Fuchsia OS
|Компания Xiaomi официально исключена из санкционного списка Минобороны США
|Самым мощным Audi A4 станет электрическая RS-версия
|Американский сервис вызова такси Lyft открывает офис в Киеве