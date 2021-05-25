Боярский бунт. Как чиновничья вертикаль осмелилась перечить Путину

Сергей Ильченко / Деловая столица

Даже если план "Две России - один Кремль" не будет в итоге вынужденно свернут, репрессии и чистки в российских верхах уже практически неизбежны. В противном случае путинская система просто пойдет вразнос.

Отвечая на вопрос о собственности российских чиновников в США и Чехии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость" - вообще, а не только в "недружественных странах". Между тем, по оценкам независимых экспертов, не менее 80-90% российской элиты, лично либо под прикрытием членов своих семей, имеют за рубежом недвижимость, или бизнес, или и то, и другое одновременно. Не являются исключением и лица из ближайшего окружения Путина.

Здесь, однако, надо уточнить, что запрет, о котором заявил Песков, не имеет формы закона. Речь пока может идти только о каких-то ведомственных инструкциях, касающихся кадровой политики. Возможно, ряд чиновников получили рекомендации избавиться от зарубежной собственности - но такое избавление может носить весьма растяжимые формы. К примеру, собственность может быть переписана на родственников с другой фамилией. Что же касается законодательства, то еще в конце апреля Путин подписал пакет законов, запрещающих государственным и муниципальным служащим, а также военным иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом. Эти ограничения вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Логика действий Путина понятна: это все тот же проект реорганизации России по принципу "Две России - один Кремль", с разделом России на "внутреннюю" и "внешнюю", на нео-СССР и нео-Коминтерн, с четко разграниченными зонами ответственности и влияния.

"Внешняя Россия" должна стать транснациональной структурой, демонстрирующей готовность сотрудничать со всеми влиятельными игроками, и, при необходимости, мягко оппонировать Кремлю, симулируя "умеренно-конструктивную оппозицию". Одновременно такая "внешняя Россия" будет насыщать мир агентами своего влияния, а также создавать образ "другой России, с человеческим лицом", к которой, якобы, тянется большая часть российского населения, и которая не может проявить себя открыто, и получить власть в результате "честных выборов" исключительно из-за очередного тирана и диктатора, будь то Путин, или кто-то еще, не суть важно, засевшего в Кремле. Ничего общего с реальностью такая версия, разумеется, не имеет. Экспансионистская и имперская политика Путина, густо замешанная на русском нацизме, пользуется безусловной поддержкой абсолютного большинства населения РФ, и, собственного говоря, является ответом на ясно прозвучавший общественный запрос на нее.

В свою очередь, "внутренняя Россия", максимально изолированная от Запада и окруженная по периметру кольцом враждебных государств, будет демонстрировать агрессивность и отмороженность, контролировать старые и захватывать новые ресурсные территории (на очереди большая часть Арктики и в той или иной форме - необязательно военной - западные республики бывшего СССР), и шантажировать мир всеми возможными способами, включая угрозу ядерного удара. Естественно, что в такой "внутренней России" не должно быть никаких собственников имущества или бизнеса за ее пределами, а также обладателей иностранных паспортов, дабы не было соблазна дезертировать из вечно сражающейся крепости. Среди высших чиновников таких потенциальных дезертиров не должно быть тем более.

Такая двойная Россия создаст Кремлю непробиваемую систему обороны. На прямой военный конфликт с "внутренней Россией" никто не решится, по крайней мере, в обозримом будущем, а иного способа ее унять просто не будет. Кроме того, в качестве перестраховки, часть российской собственности уже распродана и акционирована, и этот процесс будет продолжен. Таким образом, в помощь "внешней России" создается "внутренний Запад" и "внутренний Китай".

Санкционировать "внутреннюю Россию" будет, конечно, возможно, но лишь в теории и чисто формально, причинив ей, в худшем случае, мелкие неудобства. На уровень жизни населения "внутренней России" ее руководству будет наплевать, а все действительно необходимые взаимодействия будут проходить через "внешнюю Россию".

Санкционировать "внешнюю Россию" будет невозможно в принципе, поскольку она, во-первых, уже глубоко проросла во все глобальные структуры, а во-вторых, будет выступать (уже выступает!) в роли единственной оппозиции агрессивному Кремлю, пусть и не идеальной, но не имеющей альтернативы. Всякую же реальную оппозицию в России будут уничтожать (и уже уничтожают) в зародыше, в том числе при помощи фирмы Петров&Боширов, либо так же, в зародыше, скупать. Всей этой конструкцией предполагается рулить из условного Кремля, который географически может быть перенесен куда угодно, куда - уже не столь важно.

По сути, это все тот же проект "Мировой Революции", исправленный, дополненный и урезанный до пределов реально возможного.

И, вот, в рамках этой реорганизации, в России началось размежевание номенклатуры. Уже невозможно быть одновременно в обеих Россиях - нужно стать либо частью внешней, либо частью внутренней. Понятно, что первое куда предпочтительнее: тайно любить Россию, сидя в Лондоне или Майами, гораздо приятнее, чем делать это публично в Москве, не имея возможности высунуть нос за пределы осажденной крепости. Причем, Москва - еще далеко не худший вариант. Кому-то из чиновников придется ехать и в Саратов, или, скажем, в Нижний Тагил, от прелестей жизни в которых не спасет в полной мере даже очень толстый пакет привилегий. Раньше-то можно было рулить Саратовым или Нижним Тагилом из замка на Лазурном берегу - и это давало спасение. Сейчас эту лазейку придется прикрыть. Во всяком случае, в рамках того плана, который пытается осуществить "коллективный Путин".

Но российский правящий класс не готов к таким переменам, что немедленно выявила реакция Госдумы. Она отказалась поддержать изменения в законодательстве, запрещающие чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, ограничившись запретом иностранного гражданства и вида на жительство. Эту позицию, притом, немедленно после заявления Пескова, озвучил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании", - заявил он, упомянув и о том, что в России и так есть "достаточно четкое антикоррупционное законодательство", которое требует декларировать собственность за рубежом.

По сути, Крашенинников выступил глашатаем боярского бунта. Российская номенклатура, или, по меньшей мере, существенная ее часть, ясно указала Путину на пределы его власти. Короля же, как известно, делает свита, а без нее, без поддержки российского чиновничества, Путин немедленно окажется старым, бессильным и бестолковым человечком, неведомо как вознесенным в Кремль - и немедленно будет выставлен оттуда.

Как будет выходить из этой ситуации Путин? Вариантов у него немного: жесткое противостояние непокорным боярам, или компромисс, сочетающий методы кнута и пряника.

Закон о запрете на зарубежную собственность, появится, вероятно, в сильно смягченном виде. В частности, собственность в странах бывшего СССР выделят в отдельную категорию, что хорошо сочетается с российской политикой захвата под свой контроль бывших советских республик. "Собственность граждан России" на их территориях и покушения на нее, реальные или мнимые, равно как и граждане РФ, постоянно проживающие там, и, якобы, распинаемые в трусиках притесняемые местной властью, могут быть успешно использованы как очередной casus belli. С собственностью на Западе все немного сложнее, но и там компромиссные варианты, в принципе, возможны - к примеру, траст под государственным контролем. Но решение частной проблемы собственности не решит проблемы более общей. Российские чиновники не хотят страдать и жить в осажденной крепости, изолированные от западных благ, ставших им уже привычными. Попытка обязать к этому часть из них неизбежно вызовет противодействие.

Ответ Путина здесь может быть уже только один, без вариантов: чистка и частичная замена номенклатуры - новая опричнина, в духе Сталина и Ивана Грозного. Именно на этом повороте план "двух Россий" и может потерпеть крах. Напомню, что Сталину, в сходных обстоятельствах, пришлось уничтожить верхушку Коминтерна, не считаясь с кадровыми потерями.

Но даже если план "Две России - один Кремль" не будет в итоге вынужденно свернут, репрессии и чистки в российских верхах уже практически неизбежны. В противном случае путинская система просто пойдет вразнос. Низам же в этой ситуации вполне могут вернуть выездные визы, поскольку даже частично свободный выезд за пределы РФ всегда будет создавать опасность повторных бунтов в рядах вновь набранных чиновников. А чтобы низы не роптали и не вспоминали об утраченном турецком all inclusive, им основательно закрутят гайки, ограничив Рунетом по паспорту и урезав самые длинные языки.

Все эти шаги выглядят не просто логичными, но почти неминуемыми. Альтернатива им - утрата позиций центральной власти и распад России. Вариант этот вряд ли сегодня возможен - у Кремля еще хватит сил взять ситуацию под контроль, жестко проведя операцию по разделу номенклатуры между двумя Россиями. Но даже если он реализуется, то поводом для радости не станет. Распад сегодняшней России по своим последствиям для мира будет сравним с лопнувшим аппендицитом при гнойном перитоните. Хотя, с другой стороны, российский гной в любом случае будет отравлять мир, так что оба варианта выглядят, пожалуй, одинаково скверно.