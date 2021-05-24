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Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером
08:32 24.05.2021 |
Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о якобы заминировании посадили в аэропорту Минска. На борту самолета был бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Белсат.
Как сообщается, самолет развернулся в районе Лиды и отправился в Национальный аэропорт "Минск", где совершил посадку, как свидетельствуют данные flightradar24.com.
Пилоты над территорией Беларуси подали сигнал SOS, на карте flightradar24.com рейс был обозначен красным.
После посадки Романа Протасевича задержали. Эту информацию подтвердили в телеграмм-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.
Роман Протасевич был главным редактором телеграмм-канала "Нехта", в последнее время - телеграмм канала "Беларусь головного мозга". В Беларуси его обвиняют в терроризме.
В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется Лукашенко, сообщили, что пилоты после сообщения о заминировании якобы обратились к Минску с просьбой об экстренной посадке.
"Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать", - пишут в нем.
Также сообщается, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29. "Сейчас Миг-29 ожидает, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой", добавляют в сообщении.
В Минобороны Беларуси заявили, что истребитель подняли для сопровождения уже после решения пилота Ryanair совершить посадку в Минске.
"После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи. Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2", - пишет ведомство.
Позже в пресс-службе аэропорта Минска заявили, что сообщение о минировании самолета не подтвердилось, пишет государственное информагентство "Белта".
"Хотя проверка еще продолжается, можно уже сказать, что сообщение о минировании было ложным. Когда самолет продолжит полет по маршруту, пока трудно сказать", - рассказали в пресс-службе.
В редакции телеграмм-канала "Беларусь головного мозга" пишут, что Протасевич успел сообщить им о том, что к нему проявляли интерес в аэропорту Афин. По его словам, это был русскоязычный мужчина средних лет, "подтянутый, с лысиной, в одной майке, тканевых светлых брюках и с кожаным чемоданом". Мужчина пытался снять на камеру документы Романа, затем развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов.
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