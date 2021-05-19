Госдума одобрила выход РФ из Договора по открытому небу

Депутаты российской Госдумы (ГД) на пленарном заседании поддержали выход России из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Договор предоставляет государствам-участникам право совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. "Надо выходить и, более того, дальше говорить только на основе отношений, которые будут строиться не в рамках двойных стандартов, как сейчас, а на равноправии", - завил в этой связи председатель ГД Вячеслав Володин, имея в виду взаимодействие с Соединенными Штатами.

Россия полностью покинет договор в декабре

Таким образом участниками соглашения останутся только союзники Вашингтона - страны НАТО, которые могут совершать облеты, проводить разведывательные операции и передавать данные друг другу.

Решение депутатов последовало после внесения документа на рассмотрение Госдумы президентом РФ Владимиром Путиным.

Полностью покинувшей договор об открытом небе Россия будет считаться в декабре, напоминает "Интерфакс". После принятия закона о денонсации Думой и одобрения Советом Федерации этот документ должен подписать президент РФ. После этого МИД РФ передаст депозитариям ДОН - Венгрии и Канаде - ноту с соответствующим уведомлением.

Отказ от соблюдения договора

Власти РФ приступили к подготовке выхода из ДОН в начале этого года. В МИД России заявили, что решение отказаться от участия в договоре было принято после того, как США "под надуманным предлогом" вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В начале мая правительство РФ одобрило предложение о выходе из ДОН.

США покинули Договор по открытому небу, объяснив это тем, что Россия, по их мнению, нарушала условия соглашения. Госдепартамент США, в числе прочего, выражал недовольство тем, что Россия запрещает наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи административных границ Абхазии и Южной Осетии. В Москве отвергали эти обвинения, утверждая в свою очередь, что Вашингтон сам не выполняет условий договора.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа уведомила о начале выхода из Договора по открытому небу в мае 2020 года. ДОН стал вторым соглашением в военной сфере с участием России, из которого вышли США: в 2019-м Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в его нарушении. Майк Помпео, занимавший на тот момент пост госсекретаря США, заявил, что Россия использует данные, полученные в рамках Договора по открытому небу для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО.