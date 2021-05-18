Вакцину «Спутник V» признали бодягой

Владислав Гирман / Деловая столица

Группа ученых из пяти стран поставила под сомнение достоверность данных об испытании российской вакцины.

В журнале The Lancet, скомпрометированном публикацией непроверенных данных о российской вакцине против Covid-19, 12 мая появилась, наконец, и критическая статья - точнее, открытое письмо - о "Спутнике V".

Его авторами стала группа биологов и эпидемиологов из ряда стран, включая, к слову, и Россию, а именно: Энрико Буччи из Темплского университета (США), Йоханнес Берхоф, Лекс Боутер и Гаури Гопалакришна из Медицинского центра Амстердамского свободного университета; Андре Жильберт из Университетского госпитального центра Руана (Франция), Раффаэле Калоджеро из Туринского университета (Италия), Константин Андреев из Медицинского института Говарда Хьюза (США), Флориан Ноде из Университетского госпитального центра Ренна (Франция) и Василий Власов (не депутат Госдумы от ЛДПР, конечно) из московского Национального исследовательского университета "Высшая экономика".

Изучив все предоставленные ранее институтом им. Гамалеи (создавшим вакцину вместе с производителем биологического оружия 48-м ЦНИИ) данные, они подвергли сомнению их достоверность. И, в частности, указали на подозрительные совпадение результатов исследования вакцины в различных возрастных группах. Независимо от того, сколько лет испытуемым, которых, к слову, было довольно мало для полноценного испытания, "Спутник V", якобы, показал едва ли не одинаковую эффективность.

В статье отмечается, что проблема наблюдается и с данными 1/2 фазы исследования, и с третьей, заключительной, фазой. Кстати, третья фаза фактически и не состоялась, поскольку в погоне за пиаром Кремль дал вакцине "зеленый свет" до ее окончания, а потому испытуемые, принимавшие плацебо, смогли получить к ней доступ.

В общем, все минусы и подводные камни описаны в этом письме довольно детально и в полной мере будут понятны лишь людям с соответствующим образованием.

Собственно, это письмо - явная шпилька в адрес редакции The Lancet, давшей ход публикациям о "Спутнике V", не удосужившись провести проверку приведенных данных (к чести редакции, она критику опубликовала); во-вторых, это очередной серьезный удар по репутации российской вакцины, которую Москва продвигает по всему миру, следуя примеру Китая с его "вакцинной мягкой силой".

Среди стран, которые согласились приобрести "Спутник V", не дожидаясь вердикта Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), изучающего сейчас вакцину, к примеру, оказалась Словакия. Решение было принято экс-премьер-министром Игорем Матовичем и, собственно, поэтому у него и появилась приставка "экс". Для заключения контракта с россиянами Матович использовал лазейку в законодательстве, чем спровоцировал серьезный политический кризис.



Казалось бы, кризис, а также заявление Государственный институт контроля за лекарственными средствами Словакии о том, что поставленный в страну "Спутник V" не соответствует описанию в The Lancet, должны были похоронить планы Москвы по выходу на словацкий рынок.

Однако даже перестановки в правительстве ни к чему не привели. Преемник популиста Матовича Эдуард Хегер не свернул сотрудничество с РПФИ.

В Братиславе вердикт регулятора не то, чтобы проигнорировали, но решили провести еще одну проверку, уже в другом месте - в Венгрии, первой одобрившей "Спутник V". Венгерские коллеги, однако, никаких проблем и расхождений ожидаемо не обнаружили. Что, тем не менее, не изменило мнения словацких ученых. Не в последнюю очередь потому, что и бразильцы отказались покупать "Спутник V", найдя в ее составе аденовирус, способный к репродукции.

В общем, предостережения научного сообщества, по всей видимости, верны: вакцина небезопасна и ее эффективность сомнительна. И все же руководители отдельных стран готовы пойти на такой риск, поскольку соцопросы показывают высокий уровень доверия населения к российской вакцине. Такой результат свидетельствует о том, что российская пропаганда на низовом уровне оказалась достаточно действенной. Мнение рафинированных ученых простого обывателя не интересует.

С другой стороны, нельзя не заметить, что эта пандемия все же резко повысила уровень самообразования и люди выучили новые термины, осведомлены более-менее о вакцинах и особенностях коронавируса. Соответственно, есть шанс, что чем больше будет таких экспертных оценок, как в Lancet, переведенных впоследствии на понятный широкой публике язык, тем вероятнее, что "Спутник" и другие сомнительные продукты не выйдут на большой рынок.

Между прочим, в этом отличие "Спутника" от автомата Калашникова, с которым, ссылаясь на анонимного "европейского специалиста", эту вакцину сравнивал Владимир Путин.

А в остальном - и впрямь сплошные сходства. История создания вакцины опутана тайной и сопровождалась многочисленными кибератаками российских хакеров в прошлом году на западные научные и медицинские учреждения. АК-47, как известно, стал развитием немецкой штурмовой винтовки StG-44 (MP-43) 1943 г. и создавался не столько Михаилом Калашниковым, сколько коллективом ее автора Хуго Шмайсера, вывезенного после Второй мировой в СССР.

Оба творения - АК-47 и "Спутник V" - довольно просты, но эффективность обоих немало страдает от качества сборки. Но если "калашу" эта простота позволила стать самым распространенным оружием, то с вакциной этот вариант не срабатывает. Вероятно, потому, "допиливать" конструкцию, основанную на чужих наработках, пришлось самостоятельно - и в очень сжатые сроки, диктуемые руководством РФ.

Если же вакцина не будет одобрена еще и EMA, то РПФИ не спасут даже договоренности с другими странами о производстве "Спутника" на их предприятиях. А Россия крайне нуждается в этих соглашениях, ведь своих мощностей для производства нужного количества вакцины у нее нет. Потому она, по большей части, и не выполняет уже заключенные контракты.

Велика вероятность того, что "Спутник V" так и останется третьесортным товаром, который можно предлагать лишь своим гражданам, оккупированным территориям, бедным странам и паре-тройке столь же бедных союзных режимов (отсутствие богатых союзников, к слову, - красноречивый симптом состояния и курса нынешней внешней политики РФ).

Впрочем, с учетом того, что вакцин становится все больше, а в мире все чаще всерьез обсуждают отказ от их патентования, на "Спутник" в итоге махнут рукой и бедные страны.

