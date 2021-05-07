Провал Додона: что делал экс-президент в «Межигорье» Лукашенко

Сергей Сидоренко / Европейская правда

Для пророссийского экс-президента Молдовы Игоря Додона, похоже, настали непростые времена.

Потому что он собственноручно - точнее, с помощью своего белорусского коллеги, экс-президента Беларуси Александра Лукашенко - убивает свои и без того не самые радужные шансы на победу на предстоящих парламентских выборах в Молдове.

Если бы этой истории не было - ее стоило бы придумать противникам Додона в Молдове.

Причем она настолько невероятная, что о ней нужно рассказать в подробностях - и показать в видео.





Не секрет, что Виктор Янукович имеет белорусские корни - из села Януки, что в Витебской области. Но до недавнего времени можно было только догадываться, как много его объединяет с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. У того тоже есть свое Межигорье, своя "Хонка" и даже страусы.

Об этом Лукашенко рассказал на видео со своей встречи с гостем из Молдовы - бывшим президентом Игорем Додоном. При этом у тех, кто помнит времена Януковича и то, как он прятал свое имение в Межигорье, при просмотре этого видео может возникнуть ощущение дежавю.

Лукашенко, чтобы доказать, что он "живет не во дворце", также показал небольшой домик, но при этом оговорился, что он в нем жил только во время ремонта другого жилья, которое осталось за кадром. Ничего не напоминает? Точно так же Янукович в свое время показывал избранным журналистам временный флигель в Межигорье, утверждая, что это его жилище.

Хотя на самом деле жил он в так называемой "Хонке", которая поражала размерами, драгоценной отделкой и дизайнерской мебелью. Еще одна аналогия - Лукашенко даже не стал скрывать, что есть и другая часть его имения, которая, впрочем, принадлежит не ему, а "кооперативу".

Впрочем, на самом деле по поводу желания Лукашенко быть похожим на других авторитарных правителей не было никаких иллюзий. Тем интереснее молдавская часть этой истории. Ведь мало того, что Додон вообще поехал на встречу в Минск.

Додон еще и прямым текстом поддержал жестокость белорусских властей в подавлении митингов.

"Хорошо, что вы удержали ситуацию. Вы молодцы... Вы показали пример", - обратился он к Лукашенко. А еще экс-президент Молдовы, который до сих пор контролирует силовиков в этой стране, не исключил повторения белорусских событий после парламентских выборов, назначенных на 11 июля.

Поспешу успокоить: Молдова - не Беларусь. А Додон, как бы он ни мечтал о роли авторитарного правителя, не имеет ни веса, ни авторитета, чтобы пойти путем Лукашенко, поэтому фальсификации выборов и подавления протестов не будет.

Наоборот, эта поездка Додона в гости к диктатору свидетельствует о том, что дела у него идут крайне плохо - и он, наверное, и сам потерял надежду на сохранение власти. Объясню, почему.

Летом 2020 года, когда весь мир был встревожен беспрецедентным насилием против митингующих в Беларуси, Игорь Додон (он тогда еще был президентом) стал одним из очень немногих руководителей государств, которые поздравили Лукашенко с "победой" на выборах. Это тогда вызвало немалое возмущение в Молдове. Выяснилось, что даже избиратели Додона не поддерживают избиения людей, которые происходили тогда на улицах Минска и других белорусских городов.

В тот период Додон рассчитывал выиграть президентские выборы, и возмущение части избирателей ему было не на руку. Поэтому он съехал со своих слов, заверив, что его заявление не означает признания результатов выборов и т.п.

А МИД Молдовы, подконтрольный прододоновскому правительству, сделал официальное заявление, что молдавские власти - на стороне людей, а не диктатора.

За девять месяцев, прошедших с тех пор, отношение молдаван к событиям в Беларуси не изменилось. Так почему же сейчас Додон пошел наступлением на знакомые ему грабли? Объяснение простое: он понял, что потерял продемократический электорат. А потому - бороться за него нет смысла. Поэтому экс-президент сейчас концентрируется на своем электоральном ядре, пророссийских избирателях, и заранее отвергает всех остальных.

Спросите, какое нам до этого дело?

Дело в том, что Украине это - явно на руку.

Ведь, выбрав пророссийскую нишу и не скрывая свой выбор, Додон окончательно убивает свои шансы на реванш на летних парламентских выборах в Молдове.

Потому что чисто пророссийских избирателей в этой стране - гораздо меньше половины.

До сих пор партия Додона имела поддержку большинства, потому что пыталась удержаться в центре и привлечь голоса тех, кто далек от геополитики, а просто хочет спокойно жить, работать в поле, не хочет полицейского произвола и тому подобного. С нынешней агрессивной пророссийской и даже пролукашенковской риторикой Додон теряет эти голоса.

Конечно же, встреча с белорусским диктатором - не единственное основание для такого вывода, в последнее время Додон системно делает шаги в этом направлении, просто этот эпизод наиболее показателен. Впрочем, и раньше от экс-президента звучали заявления, которые больше походили на истерику.

Итак, вскоре власть в Молдове окончательно поменяется, и это понимает даже сам Додон.

А это для Украины имеет значение.