В Армении возбудили дело о двойном гражданстве президента Саркисяна

Генпрокуратура Армении возбудила дело по информации о сокрыти факта двойного гражданства президентом страны Арменом Саркисяном. Об этом в понедельник, 3 мая, написал на своей странице в Facebook глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян.

Это произошло после того, как адвокаты обжаловали решение Специальной следственной службы Армении, отказавшей в возбуждении уголовного дела. Как указал Зограбян, "Генеральная прокуратура на основании жалобы отменила решение ССС и возбудила дело по признакам части 1 статьи 325 Уголовного кодекса (подлог документов, их реализация или использование)".

Вопросы к президенту Армении

Согласно части 2 статьи 124 конституции Армении, президентом страны может быть избран человек старше 40 лет, который последние шесть лет был гражданином Армении и постоянно проживал в стране. По данным Зограбяна, Саркисян, избранный президентом в марте 2018 года, сохранял гражданство Великобритании, как минимум до конца 2012 года. Согласно действующему закону, он мог быть избран президентом, если бы британское подданство было прекращено до 1 марта 2012 года.

Кроме того, глава палаты адвокатов утверждает, что Саркисян совмещал дипломатическую службу с частным бизнесом.

А по данным Центра русско-армянских стратегических и общественных инциатив, при избрании президента было нарушена норма, касающаяся ценза оседлости. Согласно данным налоговой службы Великобритании, учредитель и директор ООО Eurasia House International Армен Саркисян в документах, представленных в налоговые органы за период 2011 по 2014 гг., указывал в качестве страны проживания Великобританию, а в качестве гражданства - подданство этой страны.

Сам Саркисян неоднократно утверждал, что вышел из британского подданства в 2011 году.