Президент Молдовы Майя Санду распустила парламент и назначила выборы на июль

Недавно избранный президент Молдовы Майя Санду в среду распустила парламент страны, в котором преобладали союзники ее пророссийского предшественника, и назначила на июль новые выборы.

В ноябре Санду, которая считается прозападным политиком и избиралась под лозунгами демократии и борьбы с коррупцией, одержала победу над Игорем Додоном, которые поддерживал тесные связи с Кремлем.

Эта победа привела к затянувшемуся конфликту между новым президентом и парламентом, в котором преимущественно заседают сторонники Додона.

Выступая в среду вечером перед журналистами, Санду заявила, что подписала указ о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов 11 июля.

"Мы должны как можно скорее избавиться от этого коррумпированного парламента, члены которого замешаны в темных махинациях и воруют у своих граждан, - подчеркнула она. - Поэтому мы должны избрать новый парламент, сформировать компетентное правительство и вернуть страну к нормальной жизни".

Со своей стороны экс-президент Додон, возглавляющий ныне Партию социалистов, призвал "все здоровые промолдавские патриотические силы" объединить усилия, цитирует ТАСС его телеграм-канал. "И социалисты, и другие партии левого толка должны быть готовыми встать на защиту нашего православного молдавского народа на этих выборах", - добавил он.

Роспуск парламента стал возможен после того, как ранее в среду Конституционный суд Молдовы отменил чрезвычайное положение, введенное законодателями под предлогом пандемии коронавируса.

Ранее суд уже принимал постановление о законности роспуска парламента, однако Санду не могла назначить новые выборы в условиях чрезвычайного положения.

В силу исторических причин и географического положения в Молдове давно уже существует раскол: одна часть общества стремится к интеграции с Европой, другая настаивает на поддержании тесных связей с Россией.