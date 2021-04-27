Система «Купол» с дырками. Почему падают российские военные спутники

Михаил Жирохов / Деловая столица

Может дойти до того, что Москве не хватит информации для принятия решения об ответном ядерном ударе - как это прописано в их стратегических планах обороны.

23 апреля российский спутник связи «Меридиан», который был запущен в 2009 г., сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это уже второй спутник, который Россия потеряла в этом месяце - 3-го числа сошел с орбиты и сгорел над Тихим океаном другой аппарат, предназначенный для дистанционного зондирования Земли - «Космос-2525».

Несмотря на то, что эти спутники формально позиционируются как гражданские, однако по сути они двойного назначения. И наметившаяся черная полоса - хороший повод поближе познакомиться с космической составляющей боеготовности российских вооруженных сил.

Хотя формально военной (предназначенной для обнаружения пусков ракет) является только система «Купол», однако, по некоторым данным, все российские космические спутники завязаны на единое военное командование.

Система спутников раннего предупреждения о ракетном нападении под названием «Око» досталась РФ от Советского Союза. Стоит сказать, что она позволяла отслеживать пуски межконтинентальных ракет вскоре после их старта, еще на разгонном участке. При этом рассчитывать траекторию движения ракеты и точку для перехвата противоракетной системой должен был наземный эшелон противоракетной обороны. Однако в условиях, когда большая часть наземных комплексов фактически была потеряна (осталась на территории независимых государств, в том числе Украины), россияне были вынуждены основной упор делать на космическую составляющую.

До 2014 г. на орбите были четыре спутника системы «Око»: три («Космос-2422», «Космос-2430» и «Космос-2440») на высокой эллиптической орбите и один («Космос-2379») - на геостационарной. Однако срок службы советской техники не резиновый, и к концу 2019 г. ни одного спутника системы «Око» в космосе уже не было.

Между тем с середины 1990-х действовала программа модернизации «Око-1», были запущены до 2012 г. восемь аппаратов, но по состоянию на сегодня из-за выработки ресурса и ряда серьезных сбоев они были выведены с боевого дежурства.

В середине нулевых министерство обороны РФ для замены советской системы начало разработку и внедрение «Купола», а основой этой системы должны были стать космические аппараты типа «Тундра». Созданные в совершенно других технологических условиях при использовании западных комплектующих, эти аппараты должны были стать универсальными и имели возможность не только обнаруживать инфракрасное излучение пусков как наземных, так и морских баллистических ракет, но и рассчитывать траекторию их полета. Предполагалось, что эти аппараты напрямую будут взаимодействовать с наземными системами противоракетной обороны. Мало того, они должны были работать как на эллиптических, так и на геостационарных орбитах.

До 2019 года россиянам удалось вывести на высокую эллиптическую орбиту с апогеем чуть более 39000 км всего три таких спутника - «Космос-2510», «Космос-2541» и «Космос-2518». Как утверждают военные специалисты, это только половина от минимальных потребностей, а чтобы обеспечить приемлемый уровень обеспечения безопасности государства, их должно быть как минимум шесть. То есть недостаточное количество спутников может привести к тому, что не хватит информации для принятия решения об ответном ядерном ударе - как это прописано в кремлевских стратегических планах обороны.

Речь шла о специализированных спутниках, заточенных исключительно для фиксирования пусков ракет. Однако время от времени появляется информация о том, что россиянам удалось связать в единую космическую систему многочисленные космические аппараты, которые уже есть на орбите и используются различными государственными структурами для других целей.

Например, спутники минобороны РФ системы «Лиана», задачей которых является навигационное и связное обеспечение российского флота в мировом океане, в том числе дежурных стратегических подводных ракетоносцев - носителей ядерного оружия. Есть еще аппараты радиолокационной, оптико-электронной и геодезической разведки как, например, недавно сошедшие с орбиты.

Правда, насколько их аппаратура будет способна засечь пуск баллистической межконтинентальной ракеты, вопрос открытый. То есть можно говорить о том, что наличный парк спутников единой космической системы «Купол» вряд ли способен обеспечивать приемлемый уровень круглосуточного наблюдения за точками потенциального запуска баллистических ракет.

Этот недостаток отчасти компенсируется развертыванием радиолокационными станциями наземного эшелона системы нового образца - в оккупированном Севастополе в нынешнем году началось строительство радиолокационной станции «Яхрома».

Однако после того, как условная линия фронта придвинулась фактически к границам РФ, то о действительно раннем предупреждении о ракетном нападении говорить не приходится. Хотя тут речь может идти больше об угрозах от ракетных систем тактического уровня, типа разрабатываемого у нас комплекса «Сапсан».