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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Премьер Армении подал в отставку для проведения досрочных выборов

 

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке для того, чтобы в стране можно было провести досрочные выборы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".

"Сегодня я подаю в отставку с поста премьер-министра Армении для реализации решения о досрочных парламентских выборах 20 июня", - заявил Пашинян.

Он пояснил, что, согласно Конституции, для роспуска парламента необходимо, чтобы законодательный орган дважды отклонил кандидатуру премьера, поэтому он дважды технически внесет свою кандидатуру, чтобы ее отклонили и Нацасамблею можно было распустить для объявления досрочных выборов.

Пашинян отметил, что до выборов продолжит исполнять обязанности премьера, а после выборов снова будет кандидатом от своей политсилы на пост главы правительства.

"Если люди решат, что я должен уйти как премьер - я приму это решение. Если же люди решат, что я должен остаться, я останусь", - заявил он.

Заявление Пашиняна не является неожиданностью - он объявил о намерении проводить досрочные выборов 20 июня после встречи с президентом Арменом Саргсяном и двумя парламентскими фракциями.

С конца февраля политический кризис в Армении углубилcя после того, как военные Генштаба выступили с заявлением с призывом к отставке Никола Пашиняна.

В тот же день Пашинян заявил о решении уволить с должности главу Генштаба Оника Гаспаряна и заявил о "попытке государственного переворота".

18 марта премьер объявил после консультаций с оппозиционными фракциями, что, учитывая нестабильную внутреннюю ситуацию, выборы в стране пройдут 20 июня. В оппозиции призвали не соглашаться на выборы, которых сами и требовали, пока у власти остается Пашинян или его команда.
 

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