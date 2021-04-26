Финансовые новости
- |
- 26.04.21
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Премьер Армении подал в отставку для проведения досрочных выборов
09:50 26.04.2021 |
Премьер Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке для того, чтобы в стране можно было провести досрочные выборы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".
"Сегодня я подаю в отставку с поста премьер-министра Армении для реализации решения о досрочных парламентских выборах 20 июня", - заявил Пашинян.
Он пояснил, что, согласно Конституции, для роспуска парламента необходимо, чтобы законодательный орган дважды отклонил кандидатуру премьера, поэтому он дважды технически внесет свою кандидатуру, чтобы ее отклонили и Нацасамблею можно было распустить для объявления досрочных выборов.
Пашинян отметил, что до выборов продолжит исполнять обязанности премьера, а после выборов снова будет кандидатом от своей политсилы на пост главы правительства.
"Если люди решат, что я должен уйти как премьер - я приму это решение. Если же люди решат, что я должен остаться, я останусь", - заявил он.
Заявление Пашиняна не является неожиданностью - он объявил о намерении проводить досрочные выборов 20 июня после встречи с президентом Арменом Саргсяном и двумя парламентскими фракциями.
С конца февраля политический кризис в Армении углубилcя после того, как военные Генштаба выступили с заявлением с призывом к отставке Никола Пашиняна.
В тот же день Пашинян заявил о решении уволить с должности главу Генштаба Оника Гаспаряна и заявил о "попытке государственного переворота".
18 марта премьер объявил после консультаций с оппозиционными фракциями, что, учитывая нестабильную внутреннюю ситуацию, выборы в стране пройдут 20 июня. В оппозиции призвали не соглашаться на выборы, которых сами и требовали, пока у власти остается Пашинян или его команда.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет
ТОП-НОВОСТИ
|Три дня молчания. Почему Зеленский тянет с ответом Путину на приглашение в Москву
|Враги народа заканчиваются. Когда Зеленскому наскучит играться в санкции
|Позитив недели. Наш «Булат» будет мощнее и надежнее российского танка Т-90А
|Путин не ввел. Что будет с ОРДЛО без российских войск у границ Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АСЕАН договорилась с главой хунты в Мьянме о прекращении насилия
|Скандал в британской политике: «серый кардинал» Джонсона против премьера
|Переворот Додона: чем закончится пророссийский мятеж у соседей Украины
|Премьер Армении подал в отставку для проведения досрочных выборов
|Турция начала очередное наступление на курдов
|Турция призвала Байдена «исправить ошибку» с признанием уничтожения армян геноцидом
Это интересно
|Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
|Cadillac представил серийную версию электрического кроссовера Lyriq
|299 л.с. и три ряда сидений: представлен самый большой кроссовер Volkswagen
|Toyota представила электрический полноприводный кроссовер
|В Fortnite, Warframe, Apex Legends и Call of Duty: Warzone на Xbox теперь можно играть полностью бесплатно
|BlaBlaCar купил украинскую компанию для организации автобусных перевозок
|Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине