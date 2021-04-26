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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Путин не ввел. Что будет с ОРДЛО без российских войск у границ Украины

 Олег Полищук / Деловая столица

Единственная надежда ватничества, что слова Шойгу об отводе войск из аннексированного Россией Крыма и от российско-украинской границы - на деле окажутся обычным блефом.

От истеричного шапкозакидательства до унылой растерянности. Такая стремительная психологическая эволюция наблюдалась в русскомирских умах во всем мире на протяжении всего нескольких дней. И, конечно, всему виной - лично Путин, который 21 апреля в своем послании к Совету федерации РФ ни разу не упомянул слово "Донбасс", не говоря уже об аббревиатурах ДНР и ЛНР. Зато посвятил свое выступление в основном внутрироссийской повестке преимущественно социально-экономического порядка, тем самым показав, что на данный момент пустой российский холодильник подарил Украине некоторое время для подготовки к масштабной военной эскалации в российско-украинской войне.

А начиналась прошлая неделя для российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске, как и предыдущая - продолжением нагнетания глобальной истерии. Например, кремлевский гауляйтер в ОРДО Пушилин 19 апреля во всеуслышание торжественно объявил, что "власти ДНР" при необходимости могут официально обратиться за помощью к России.

20 апреля словоохотливый основатель банды "Восток" Ходаковский, объясняя прибывшему в донецкие окрестности российскому пропагандисту-ГРУшнику Котенку свое видение диспозиции в случае атаки ВСУ, призвал жителей не расслабляться, держать рядом "тревожные чемоданчики" и в момент наступления украинской армии прятаться в кинотеатрах, на железнодорожном вокзале и в "любых зданиях с толстыми стенами". Наконец, известный военный преступник Гиркин по прозвищу Стрелков из своего российского далека выдал весь стратегический план Кремля: "Единственная возможность для России закончить конфликт - это разгромить Украину, отобрать у нее Харьков, Днепропетровск, Мариуполь и Одессу".

И вот пришло разочарование

Но, повторимся, все это было сказано до послания Путина, которое, как полагают военные эксперты, было сигналом на оккупированные территории, чтобы там каким-то образом не попытались найти скрытый смысл в его словах, который привел бы к каким-то лишним инициативам и действиям. Когда же 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу, наблюдая за "внезапной проверкой войск" в оккупированном Крыму, приказал российскому Генштабу, командующим войсками Западного и Южного военных округов и ВДВ "спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации", боевое ватничество вообще приуныло.

Российские топ-пропагандисты стали строчить в своих телеграмах, что, мол, "слухи о признании Путиным 21 апреля независимости ЛДНР являлись вражеским информационным вбросом, чтобы получить эффект обманутого ожидания". Гиркин же вскочил со своего дивана с воплями: "Я не понимаю, как можно было стягивать войска к границам в таких количествах и ничего потом не сделать, зачем? Это выглядит странно и глупо по одной простой причине, потому что уважаемые украинские партнеры Путина не прекратят провокации и не прекратят подготовку к войне. Отводить войска до того, как они отведут свои из Донбасса, это, как минимум, глупо, как максимум - может означать подготовку к сдаче Донбасса".

А донецкий "Телеграм"-канал "Вольнодумец" поделился интересным инсайдом о настроениях, царящих в рядах высокопоставленных ихтамнетов в ОРДЛО после последнего путинского привета и алаверды от Шойгу. "Что-то экстраординарное произошло в Кремле в верхних эшелонах власти России. Путин был не самим собой. Таким слабым он еще никогда не выглядел. Кто-то - США, НАТО или кто-то другой - скорее всего, в ультимативной форме поставил Путина в жесткие условия относительно военных действий. Должны были быть другие сценарии, пусть мягче, но другие", - так там процитировали одного неназванного российского военного куратора, находящегося в "командировке" в оккупированном Донецке. И единственная надежда оккупантов теперь на то, что все эти слова Шойгу об отводе войск из аннексированного Россией Крыма и от российско-украинской границы - на деле окажутся обычным блефом.

Отмазки для отвода глаз

Тут пришлось подключиться к информационной войне между Москвой и Киевом кремлевскому троллю самого высокого ранга, а именно - замглавы путинской администрации и кремлевскому куратору ОРДЛО Дмитрию Козаку. Благо, отличный повод для взаимного троллинга подарил президент Владимир Зеленский, 20 апреля предложивший Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ уже 22 апреля хозяин Кремля пригласил Зеленского в Москву "в любое удобное для него время", но в то же время заявил следующее: "Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а потом решать проблемы с представителями третьих стран, которой является Россия".

А уже 23 апреля российское государственное информагентство "РИА Новости" процитировало письмо Козака, адресованное политическим советникам лидеров стран "нормандской четверки", в котором тот возжелал встретиться с коллегами из Украины, Германии и Франции уже на следующей неделе, правда, с одним нюансом. "Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля). Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - написал в своем письме Козак.

То есть захотелось "прямых переговоров с ОРДЛО" уже не просто для Киева, но и вообще в нормандском формате, чтобы получилась такая себе "нормандская шестерка". Понятно, что дальше скучного троллинга дело не пошло - к примеру, в Берлине напрочь отказались комментировать данное предложение Козака, дипломатично сославшись на то, что "мы (немецкое правительство - "ДС") принципиально не комментируем какие-либо переговоры или встречи на рабочем уровне ведомства канцлера". Однако российская пропаганда резко принялась именовать сие неким "прорывом по Донбассу", что выглядит довольно-таки глупой отмазкой для внутрироссийской аудитории и примкнувших к ним любителей "русского мира" в ОРДЛО. Ведь они-то сейчас пребывают в полной растерянности от самого факта, что Путин вроде как собирался, но не ввел.
 

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