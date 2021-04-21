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Послание Путина. Российские социологи победили российских военных
17:17 21.04.2021 |
Пустой российский холодильник подарил нам время. Главное, помнить, что это время не резиновое.
Послание Путина в Совет федерации оказалось примирительным посланием стареющего диктатора, который хочет услышать каждого и дать всем по три копейки. На самом деле, судя по всему, было два варианта речи: одна воинственная, а другой примирительная. И здесь социологи победили (пока) военных.
Скорее всего, после долгих дискуссий, цифр социологических исследований и фокус-групп было принято решение проводить выборы без маленьких победоносных войн. Поэтому в послании Путина так много конкретных цифр по увеличению соцвыплат, помощи обездоленным и просто на строительство жилья.
Путин сыграл в игру «услышу каждого» и назвал треть регионов РФ, куда пойдет помощь. Также он понял, что экологические вопросы возбуждают россиян больше, чем "Л/ДНР" и рассказал, как будут решаться вопросы грязных городов.
Эти истории можно продолжать, но для нас куда важнее другой вопрос: отменяется ли война? Первое, что следует помнить: цели Путина в отношении Украины и "Л/ДНР" остаются неизменными. И хотя сейчас градус напряжения может упасть, нужно не упустить время для подготовки к новой эскалации. Война является доминантой в голове Путина. Сегодня он наступил на горло своей песне. Но он хочет войны и будет к ней стремиться.
Пустота российского холодильника позволяет нам выиграть немного времени. Но это время не резиновое.
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