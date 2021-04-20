Финансовые новости
- |
- 20.04.21
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Грузии подписали план выхода из политического кризиса, предложенный ЕС
09:10 20.04.2021 |
Политические партии Грузии подписали соглашение по выходу из кризиса, представленное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Подписание документа состоялось в понедельник вечером в резиденции президента Грузии, Мишель принимал участие в церемонии по видеосвязи.
"Поздравляю политических лидеров с подписанием соглашения по выходу из текущего кризиса. Вы ставите интересы людей на первое место и позволяете демократии восторжествовать. Спасибо президенту Саломе Зурабишвили и всем сторонам", - написал Мишель в Twitter.
Как сообщает "Эхо Кавказа", документ подписали спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе и член правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили, лидеры партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили, лидер партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили, лидер партии "Гирчи - Больше свободы" Зураб Джапаридзе, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента - Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе.
Накануне Мишель предложил властям Грузии и оппозиции новый план разрешения политического кризиса. Он предусматривает освобождение из заключения лидера оппозиции Ники Мелия и совладельца телеканала "Мтавари" Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте.
В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году - если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти "Грузинская мечта" не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новая неделя на межбанке началась с крошечного удешевления доллара
|«Грязные доллары» Коломойского. Чем грозит олигарху новое расследование в США
|Торги с крымскими татарами: Как Ермак попал в очередной громкий скандал
|Президентская крыша. Зачем Зеленский решил монополизировать олигархов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Грузии подписали план выхода из политического кризиса, предложенный ЕС
|Правящая партия Германии назначила кандидатом в канцлеры Армина Лашета. Чего ждать ЕС, США и РФ
|Прибытие американских истребителей в Польшу не связано с ситуацией вблизи Украины - Пентагон
|Посол США не последовал рекомендации Кремля покинуть Россию
|Госдеп: Планы РФ закрыть проход судов в Черном море - неспровоцированная эскалация
|Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы Компартии Кубы
Это интересно
|Популярный мем «Телебачення Торонто» продали в виде NFT за $2500
|Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей
|Xiaomi не попала в Топ-3, уступив даже Huawei. На крупнейшем рынке смартфонов новый лидер
|Суд отменил решение, обязавшее Apple выплатить $506 млн в патентном споре по технологиям LTE
|Глава TSMC заявил, что дефицит процессоров сохранится в 2022 году
|Учёные скопировали антибликовое покрытие у роз. Оно сопобно повысить эффективность солнечных панелей на 10%
|Nvidia переведет GeForce RTX 3060 на новый графический процессор ради того, чтобы защита от майнинга наконец-то заработала