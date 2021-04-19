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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Может умереть в любой момент». Почему врачи призывают срочно спасать Навального

Политики и общественность всего мира призывают Владимира Путина допустить к Навальному врачей. Соратники оппозиционера анонсировали митинги в России. Политик находится в критическом состоянии, заявили его лечащие врачи, которых не допускают к заключенному, и медики, ознакомившиеся с результатами тестов.

О критическом состоянии Алексея Навального, объявившего голодовку 31 марта из-за отказа допустить к нему в колонию независимого врача, заявили 16 апреля в открытом письме врачи в Москве. Среди них - доктор медицинских наук, анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих и три кандидата медицинских наук - кардиолог Ярослав Ашихмин, нейрохирург Алексей Кащеев и врач общей практики Анастасия Васильева.

"Мы экстренно обращаемся с просьбой о проведении переговоров и срочного медицинского консилиума с медицинскими работниками Медсанчасти № 33 (УФСИН по Владимирской области - Би-би-си) для обсуждения проведенных диагностических исследований и назначенного лечения, а также для выведения пациента из критического состояния, угрожающего летальным исходом.

Врачи обратили внимание руководителя ФСИН Александра Калашникова на "резкую отрицательную динамику" данных анализов заключенного. У пациента "развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям" и "может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца", предупредили они.

Ашихмин и Васильева также опубликовали в соцсетях копии документа с результатами анализа крови Навального от 15 апреля - показатель калия на тот момент у него был 7,01.

"Наш пациент может умереть в любой момент. Калий 7,1 ммоль/л (это очень много), рост креатинина более чем на 50 %, мочевая кислота > 800 ммоль/л. Это может быть связано с прогрессирующей почечной недостаточностью (мочевая кислота "забила" канальцы нефронов почек)", - написал в соцсетях доктор Ашихмин по согласованию с родственниками Навального. Пациент с таким уровнем калия, по его словам, должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия и смерть от остановки сердца.

Такие анализы - "абсолютное показание к госпитализации", написал в "Фейсбуке" реаниматолог Александр Полупан, входивший в состав консилиума медиков, прилетавших прошлым летом из Москвы в Омск, когда Навальный находился в коме после предполагаемого отравления "Новичком".

"Если не начать лечить, то он умрет в течение ближайших дней", - отмечает доктор Полупан.

Но в колонии ИК-2 Владимирской области, где находится Навальный, по словам его адвокатов, вообще нет врачей, а есть только два фельдшера.

Лечащие врачи политика приехали сегодня к колонии в надежде осмотреть Алексея Навального, однако внутрь их так и не пустили.

Что доказывают анализы

Это правда. Калий на уровне 7,1 (при норме 3,6-5,7) - это очень плохо, если эти анализы верны, то он может умереть от нарушения сердечного ритма и проводимости в любой момент", - сказал Би-би-си анестезиолог и врач интенсивной терапии израильской клиники TLV Medical Center Михаил Фремдерман.

Можно предположить, по его словам, что в организме у Навального из-за голодовки усиливаются процессы катаболизма (от греческого слова "разрушение") - распада сложных белковых и жировых структур на более простые.

По мнению Фремдермана, повторить анализ крови Навальному медики обязаны не позднее 18 апреля - в том числе на случай, если произошла ошибка при заборе крови. Такое тоже возможно, оговорился врач.

Он считает, что повышенный калий в анализе крови может быть обусловлен гиперкалиемией или псевдокалиемией.

Гиперкалиемия в сочетании с повышенным креатинином особенно часто указывает на острое повреждение почек. Здоровые почки выделяют избыток калия, поэтому устойчивая гиперкалиемия обычно подразумевает уменьшение экскреции калия почками.

Псевдогиперкалиемия может произойти в результате длительного применения жгута или чрезмерного сжимания кулака при заборе венозной крови. Псевдогиперкалиемию может вызвать и тромбоцитоз (тромбоциты выделяют калий во время свертывания), который также может стать причиной лейкоцитоза.

По словам Фремдермана, кроме теста на калий важны показатели мочевины и натрия. Натрий показывает уровень волемии, то есть жидкости, в организме. Мочевина - как дубляж креатитина. Эти анализы близкие Навального пока не опубликовали. "Если такие анализы не делали, это странно", - полагает врач.

В письме врачей также говорилось, что у Навального нарастает неврологическая симптоматика, гипестезия (пониженная чувствительность) в конечностях, нейропатическая и аксиальная боль.

Ранее в медсанчасти УФСИН ему поставили диагноз - острое ДДЗ [дегенеративно-дистрофичное заболевание] пояснично-крестцового отдела позвоночника, две межпозвоночные грыжи и протрузия межпозвоночного диска, говорила Би-би-си его адвокат Ольга Михайлова. Причем одна из грыж, возможно, требует хирургического вмешательства. Позже она рассказала, что у Навального началось онемение обеих рук.

На вопрос Би-би-си, связана ли нынешняя ситуация с ранее выявленными у Навального болями спины, онемением ноги и рук и поставленным врачами ФСИН диагнозом, доктор Фремдерман ответил так: "Грыжи и протрузии не связаны с калием. Но в любом случае человек с таким диагнозом нуждается в консультации ортопеда и нейрохирурга (в Израиле такого больного смотрел бы ортопед, а в России - скорее нейрохирург, специалист по грыжам спинного мозга) для решения вопроса, а не надо ли его вообще оперировать. А уж сочетание всех симптомов - это вообще беда".

Мировая общественность требует допустить к Навальному врача

77 западных писателей, режиссеров, актеров и журналистов - в том числе Светлана Алексиевич, Джуд Лоу, Стивен Фрай, Рейф Файнс, Ванесса Редгрейв, Том Стоппард и Питер Сингер - написали открытое письмо Путину. В числе подписавших - пять нобелевских лауреатов.

Письмо опубликовали крупнейшие западные издания Le Monde, The Economist, Der Spiegel, Politiken, La Repubblica. В нем говорится, что Навальный "содержится в исправительной колонии, которую многие юристы и правозащитники считают одной из самых суровых в России".

"Как гражданин России он имеет законное право на обследование и лечение у врача по своему выбору", - пишут авторы. Они призывают президента России обеспечить Алексею Навальному безотлагательное лечение и уход, в которых он нуждается ­- и на которые он имеет право по российскому законодательству. "Как лицо, давшее клятву соблюдать закон, Вы обязаны это сделать", - утверждают они.

К Путину также обратилась редакция газеты The New York Times. По их мнению, он должен "немедленно согласиться" допустить к Навальному врачей и позволить им его лечить. "Вполне может быть, что Путин предпочел бы избавиться от своего самого эффективного критика", - пишет издание и напоминает, что ситуация началась с отравления Навального.

"Но господин Путин должен осознать, что если он позволит Навальному погибнуть в колонии, это закрепит его репутацию "убийцы" - как его недавно назвал президент Байден, и мстительного деспота, который пойдет на что угодно, лишь бы заставить замолчать своих критиков".

Обращение "в связи с угрозой жизни Алексея Навального" к Путину подписали и 11 депутатов региональных парламентов России из Москвы, Петербурга, Карелии и Пскова, призывая подписать его всех граждан. Они требуют немедленного допуска к Навальному врачей по его добровольному выбору и госпитализации в гражданское медицинское учреждение, соответствующее тяжести состояния его здоровья.

"Происходящее по отношению к Навальному мы расцениваем как покушение на жизнь политического деятеля, совершаемое по мотивам личной и политической ненависти. Ответственность за жизнь Алексея Навального на территории РФ, в том числе в местах лишения свободы, несете лично вы, президент Российской Федерации, - и перед самим Навальным, и перед его родными, и перед всем миром".

За первые сутки обращение подписали более 17 тысяч человек, сообщил в телеграм-канале один из авторов письма Лев Шлосберг.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС глубоко обеспокоен сообщениями о том, что состояние здоровья Алексея Навального в колонии продолжает ухудшаться. Евросоюз в своем заявлении потребовал от российских властей немедленно предоставить Навальному доступ к медицинским работникам, которым он доверяет.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон предупредил Москву о последствиях в случае смерти Алексея Навального. "Мы сообщили российской стороне, что она несет ответственность за то, что происходит с Навальным, пока он находится под стражей. Они будут привлечены к ответственности международным сообществом", - сказал Салливан.

Российские власти не позволят Алексею Навальному умереть в колонии, где он сейчас находится, заявил в эфире Би-би-си посол России в Великобритании Андрей Келин. По его мнению, все действия Навального направлены на то, чтобы привлечь к себе внимание. Посол считает их хулиганством, а утверждения о пытке отсутствием непрерывного сна назвал слухами.

Что говорят юристы и закон?

По статье 12 Уголовно-исполнительного кодекса осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной и специализированной медпомощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях. Утвержденный минюстом порядок предусматривает, что в случае невозможности оказания такой помощи в структуре уголовно-исполнительной системы заключенные направляются в медицинские организации, "где медицинская помощь может быть оказана".

Медсанчасти ФСИН ежегодно тратят по контрактам с государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения на оказание медицинских услуг сотни миллионов рублей. При этом десятки тысяч заключенных получают дополнительно платные консультации, диагностические исследования, курсы стационарного и амбулаторного лечения за свой счет. Об этом еще в 2017 году говорил в интервью "Коммерсанту" министр юстиции Александр Коновалов.

Заключенному обязано обеспечить медпомощь государство - его права как пациента на выбор врача ограничены. Если по состоянию здоровья он не может находиться в колонии, его должны направить в любую больницу - в том числе гражданскую, где ему помогут, подтвердил Би-би-си партнер адвокатского бюро "ОНЕГИН" (специализируется в сфере медицинского права) Дмитрий Бартенев.

Сложно представить, говорит он, что в ситуации явной нуждаемости в экстренной медпомощи заключенному, судьба которого волнует многих, отказали бы в такой помощи. "Но если тюремная медицина объективно не может обеспечить надлежащую медпомощь заключенному, тем более в состоянии, угрожающем его жизни, она должна привлечь специалистов, в том числе гражданских, - считает юрист. - И если это не делается, при том, что пациент готов пригласить врачей, а они - оказать ему помощь, получается, что государство этому препятствует".

Если же есть объективные данные о состоянии здоровья заключенного, тем более полученные в рамках самой тюремной медицины (анализы Навальному делали в медсанчасти уголовно-исполнительной системы - Би-би-си), и заключение по ним врачей с выводом о том, что человек нуждается в экстренной помощи, которую в колонии обеспечить не могут, то государству фактически указывают - "посмотрите, по вашим же данным человек умирает", объясняет адвокат.

В таком случае, по его словам, государство не выполняет свою обязанность по защите жизни человека, который находится в его руках - вне зависимости от того, почему он туда попал.

Если же состояние заключенного такое, что он на грани смерти в колонии, то это повод для судебных жалоб на отказ в медпомощи и требования рассмотреть их в приоритетном порядке, а также в ЕСПЧ - на бесчеловечное обращение и просьбы применить временные меры. ЕСПЧ, по словам Бартенева, иногда в таких случаях требует перевести пациента в медучреждение или допустить к нему врачей.

Впрочем, ЕСПЧ еще в феврале требовал освободить Навального из-за угрозы его жизни и здоровью, но Москва выполнить его решение отказалась.

Экстремальное решение: митинг

Соратники Навального анонсировали митинги в поддержку оппозиционера в день послания президента Путина Федеральному собранию.

Директор ФБК (в России признан иностранным агентом) Иван Жданов и глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков анонсировали митинги в России.

Они объявили, что акция пройдет в среду, 21 апреля. В этот день, в 12:00 мск, президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале "Манеж".

"Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Откладывать больше нельзя", - заявили соратники Навального.
 

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