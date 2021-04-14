ОПЕК ухудшила прогноз нефтедобычи в РФ

ОПЕК прогнозирует суточный рост добычи нефти и конденсата в России на 10 тыс. барр. в 2021 году, следует из апрельского отчета организации. В целом добыча в стране, по оценке картеля, достигнет 10,6 млн барр./сут. (б/с). Ранее организация ожидала увеличения суточного объема добычи нефти в России на 70 тыс. б/с по сравнению с уровнем 2020 г., передает angi.

«В 2021 г. прогнозируется рост добычи нефти и конденсата в России на 0,01 млн б/с, до 10,6 млн б/с,- говорится в отчете. - По предварительным данным, добыча нефти и конденсата в России в марте в месячном выражении увеличилась до 10,55 млн б/с, но по сравнению с мартом 2020 г. сократилась на 1,11 млн б/с».

Организация отмечает, что добыча нефти и конденсата в России в I квартале 2021 г. увеличилась на 160 тыс. б/с по сравнению с предыдущим кварталом.

1 апреля альянс ОПЕК+ договорился о постепенном наращивании объемов нефтедобычи с мая. В рамках сделки Россия в мае-июле нарастит добычу на 114 тыс. баррелей в сутки.