Финансовые новости
- |
- 09.04.21
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В парламенте Молдовы создана комиссия по расследованию похищения Чауса
14:34 09.04.2021 |
В парламенте Молдовы создали спецкомиссию, которая будет расследовать обстоятельства похищения украинского судьи Николая Чауса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.
Создание комиссии утвердили голосами депутатов от Партии социалистов (ПСРМ) и парламентской группы Pentru Moldova.
Комиссия будет работать 60 дней, в нее войдут девять депутатов от всех парламентских фракций.
Комиссию возглавил Александр Слусар, депутат от партии "Платформа Достоинство и правда" (DA), его заместителем назначили депутата от ПСРМ Адриана Лебединского.
Слусар предложил расследовать не только похищения Чауса, но и экстрадиции сотрудников молдавско-турецких лицеев Orizont, и случаи так называемых похищений, которые проводили приднестровские спецслужбы, но его предложение не поддержали.
3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украине.
Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.
МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.
По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд сменил лишение свободы Стерненко на домашний арест
ТОП-НОВОСТИ
|Россия пригрозила Украине «последствиями для государственности» в случае вступления в НАТО
|Украина легализовала медицинский каннабис. Что можно
|Иностранцы продолжают вывод средств с украинского рынка. Курс гривны удерживают госбанки
|Угрозы Козака Украине: Почему в Кремле бесполезно надеются на «Сребреницу»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США разместят два военных корабля в Черном море до 4 мая
|В парламенте Молдовы создана комиссия по расследованию похищения Чауса
|Россия пригрозила Украине «последствиями для государственности» в случае вступления в НАТО
|Стрельба в Техасе на фоне мер Байдена по ограничению продажи оружия
|Британия почти достигла коллективного иммунитета от коронавируса - ученые
|Коронавирус: в США привиты около 20 процентов населения
|Еврокомиссия инициировала подписание соглашения об «открытом небе» с Украиной
Это интересно
|Компактный кроссовер Alfa Romeo отправили на доработку
|Facebook начала тестирование сервиса Hotline — гибрида Clubhouse и Instagram Live
|Компания Bentley и швейцарский производитель часов Breitling выпустили очередную коллаборацию
|SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink и приближается к первоначальной цели в 1440 аппаратов
|Zoom готова продавать услуги российскому госсектору напрямую
|Полимерные аккумуляторы APB начнут выпускать в Японии не позже октября
|Facebook заявила, что утечка пользовательских данных произошла не из-за хакерского взлома