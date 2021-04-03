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КГБ Беларуси внес Светлану Тихановскую в перечень террористов
23:38 02.04.2021 |
Комитет государственной безопасности Белоруссии включил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан страны, находящихся за пределами республики, в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Соответствующее сообщение опубликовала в пятницу, 2 апреля, пресс-служба ведомства.
Как следует из заявления, Тихановская и Латушко причастны к "противоправной деятельности" незарегистрированной инициативы BYPOL. В КГБ отметили, что "подготовлены документы об экстрадиции С.Тихановской, П.Латушко из Литвы и Польши соответственно".
"Это же не 1937-й год"
Советник по международным отношениям лидера белорусской опозиции Франак Вячорка, комментируя ситуацию для DW, назвал обвинения КГБ нелепыми. "Силовики стараются выслужиться перед Лукашенко как только можно, и соревнуются в своей тупости. Это же не 1937-й год. Зачем держать людей за дураков? Какая Тихановская террористка? Единственное, в чем она "виновата", что постоянно призывает к мирному протесту, диалогу и примирению", - подчеркнул он.
Дело BYPOL
29 марта стало известно, что генпрокуратура Беларуси возбудила против лидера оппозиции Светланы Тихановской, а также участников инициативы BYPOL уголовное дело о подготовке теракта. Ранее, 26 марта, пресс-служба МВД Беларуси сообщила в своем Telegram-канале о двух предотвращенных терактах - в Минске и Печах (военный городок в Борисовском районе Минской области). По данным министерства, их собирался осуществить 35-летний житель Пинского района с помощью двух самодельных взрывных устройств. Как заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, задержанный с поличным подозреваемый дал показания на Тихановскую, а также участников инициативы BYPOL как на организаторов терактов.
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